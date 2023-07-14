解決各式疑難雜症！專家教你正確用A醇，建立肌膚耐受度很重要





▲A醇保養已成為保養熱搜字。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來A醇討論度極高，講到抗老絕對少不了它，但消費者只知道它的好，卻不清楚該如何正確使用，10/10 APOTHECARY保養教育講師教你如何用，讓你使用起來才能更得心應手。

#循序漸進建立耐受度

老師建議使用A醇必須先循序漸進的建立肌膚耐受度，像是可從最低濃度開始用起，用量像豌豆大小，建議薄擦即可，第一次使用可以2-3天塗抹一次，先建立肌膚耐受性，等肌膚適應之後，可逐步增加使用頻率。

#A醇可以連續使用

A醇是可以連續使用的，但是建立肌膚適應期，最短也需持續至少21天，建議若無過敏反應，可繼續使用；若是新手建議可以實施21天後再休息兩周，在開始下一次的A醇保養周期使用的過渡期間，老師也提醒使用A醇皮膚常見的反應，像是臉上粗糙暗沉、前兩周痘痘可增加都是正常，若是刺癢則建議拉長使用頻率，並搭配保濕舒緩產品安撫膚況，若有紅腫反應則需即刻停用。

#A醇 DO and DON’T

DO

1. 初次使用請先在手腕/耳後進行過敏測試，如明顯的紅腫刺痛超過1小時未緩和，建議停用並諮詢專業醫師

2. 透過低濃度、少用量、少次數再逐步增加，建立皮膚的耐受度，切勿求多貪快

3. 務必手乾臉乾使用，三明治法須靜候各步驟的保養品完全吸收，避免成分產生交互作用

4. 眼周與脖子因結構較薄且脆弱，須減量薄擦使用，或使用專用保養

5. 務必每日做好防曬，尤其注意脖子產生色差

6. 有恆心與毅力，至少使用21-28天持續不間斷，完整經歷皮膚汰換周期

7. 進階者如何提高A醇的使用量：

(1) 先：提高使用頻率，從2-3天使用一次，提升為每日使用

(2) 後：換成濃度較高的A醇產品，從低濃度換成高濃度，而非疊擦

8. 進入保養停滯期者，若頻率、濃度已使用規範內最高，代表肌膚狀態已達平衡、穩定，可持續維持保養



DON’T

1. 通常白天不建議使用，除非品牌實證可白天使用

2. A醇+A醇使用前請先諮詢專業人員，勿下狠手、貪多，全部一次上臉，每個A醇產品，可視為各品牌多次研發測試後的最穩定狀態。如搭配其他A醇產品，可能導致成分互相混和，降低穩定性、增加刺激性

3. A+酸不可疊擦，尤其美白產品多含酸類

4. 避免與物理摩擦（磨砂膏、洗臉機，或做臉護膚療程的去角質）同時使用，需早晚/隔日間隔使用，避免過度刺激

5. 新手切勿貪快從高濃度下手，濃度應隨著耐受度循序漸進

6. 備孕期 、孕婦 、哺乳期請勿使用

7. 做臉請主動告知醫師/美容師使用A醇頻率與濃度，避免與療程中使用產品交互作用

8. 剛做完醫美者請先諮詢醫師