6款消暑神器有感降溫5度！環保水杯隨身背著走　糖葫蘆冰格CP值超高

實習記者劉于禎／綜合報導

又到了只想待在家涼快的季節，近年的夏天越來越熱，一出門就汗流浹背，讓大家只想待在室內吹冷氣降溫，各式各樣的消暑神器更是必備，以下6款讓體感、視覺立即降溫5度，還能增添生活樂趣，告別炎熱帶來的煩躁。

Highlight 還來 西瓜窯燒玻璃盤

在炎炎夏日中，光想到甜甜的西瓜就能讓人有清涼的感覺吧，Highlight還來恰好抓住了這個特點，利用台灣玻璃手工切割繪製，加上果凍般半透明的質感，打造了這款大小剛好拿來盛水果和冰淇淋的西瓜窯燒玻璃盤，擁有它就能享受視覺及味覺的雙重涼爽。

▲Highlight 還來西瓜窯燒玻璃盤。（圖／Pinkoi提供，下同）

日本BRUNO 冰淇淋機

說到消暑怎麼能少了冰淇淋？以簡約美型外觀深受大家喜愛的BRUNO推出的這款冰淇淋機，操作非常的簡單，讓你在家就可以利用手邊食材DIY，最多2小時的製作時間就能品嚐到口感鬆軟的冰沙與絲滑層次豐富的冰淇淋，吃甜甜又健康。

HOLOHOLO 包包吸管杯

天氣炎熱，適時補充水分非常重要，HOLOHOLO這款包包吸管杯，讓你把水杯背著走，420ml的容量配上寬版背帶既輕便又能解放雙手，還有多種顏色可以隨心搭配，讓喝水也變成一件時尚的事，在夏日盡情當個比陽光更耀眼的水美眉。

Chakolab 糖葫蘆冰格

飲料就是要冰冰的才好喝，Chakolab把吸管變有趣了，這款富有新意的糖葫蘆冰格，可以自製冰棒又能在喝水時當作吸管使用，CP值超高，讓你不論在家或外出都能保持沁涼。

JWAY 磁吸充電防水搖搖杯

夏天是吃水果的大好季節，在這個什麼都講究速度的時代，傳統插電榨汁機早已不合時宜，於是JWAY推出這款磁吸充電防水搖搖杯，充電2小時就能使用12次，將水果裝入帶出門，想喝的時候馬上現榨，立即得到一杯新鮮口感、完全無添加的純天然果汁，也能當作研磨機、攪拌杯使用，一機多用是非常適合懶人的消暑神器。

無印良品 頸部冰圈

無印良品近期超紅的「頸部冰圈」，因內部填充了具有溫度調節功能的PCM材料，只要掛在脖子上就有降溫感受，小巧尺寸不只好攜帶，還能重複循環使用，在日本、大陸推出後就好評到差點賣到斷貨，連家電達人486先生也推薦，售價、方便性、體感涼爽度都顧到。

▲無印良品「頸部冰圈」成為消暑神器。（圖／品牌官網）