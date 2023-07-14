車銀優即席彈蕭邦鋼琴　優雅貴公子迷死粉絲

▲車銀優首次造訪Chaumet位於巴黎芳登廣場12號的旗艦店。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「臉蛋天才」車銀優近期與法國珠寶品牌Chaumet合作無間，受邀到品牌位於巴黎芳登廣場12號的旗艦店與高級珠寶工坊參觀，2020年歷經翻修工程重新開幕的旗艦店內，有多間歷史悠久的私人沙龍，包括知名音樂家蕭邦故居的蕭邦沙龍，車銀優興致一來，即席彈奏了蕭邦生前所擁有的Pleyel鋼琴，影片一放上IG，立刻引來粉絲盛讚他是才華洋溢的「優雅貴公子」。

▲車銀優參觀知名音樂家蕭邦故居的蕭邦沙龍，即席彈奏蕭邦生前所擁有的Pleyel鋼琴。

參觀Chaumet巴黎旗艦店當天，車銀優穿著白色正裝搭配鑽石胸針亮相，他表示最愛象徵永恆的鑽石，欣賞品牌標誌性的冠冕與古董珠寶、了解高級珠寶的製作過程，讓他深受啟發，透露Chaumet對他而言就是巴黎的代名詞。

▲車銀優仔細端詳Chaumet的華麗冠冕。





▲車銀優同時參觀Chaumet高級珠寶工坊，了解製作過程。

車銀優同時是Dior品牌之友，近期品牌大秀都可見他的身影，Dior男裝創意總監 Kim Jones攜手好友Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory共同創作的最新Dior Tears膠囊系列，車銀優已搶先穿上身，身高183公分的他是天生衣架子，完美示範設計師揉合學院風與美式風格的時髦look。

▲車銀優是Dior品牌之友，已將最新的Dior Tears膠囊系列服裝穿上身。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

