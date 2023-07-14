枕頭背心、水壺托特包超萌！PRADA 秋冬男裝「4亮點」極簡制服美學進化

▲PRADA 2023 秋冬男裝系列上市 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

由Miuccia Prada 與Raf Simons共同操刀的PRADA 2023 秋冬男裝系列正式登場，帶領時尚迷來一場「Let’s Talk About Clothes我們探討服飾」的深度交流，品牌在舒適、誇張、親密的基礎上誕生新穎搭配方式，勢必引領當季流行，以下不可錯過的重點單品詳細解說！

▲西裝外套內常見的襯衫抽離，轉化為一對尖領。（圖／品牌提供）

亮點一：可拆式尖領

PRADA想訴說一件事「極簡並不代表簡單」，進一步探討服裝的本質，秀上以俐落剪裁延伸出的西裝外套，模特兒簡潔直白運用露出肌膚的方式演繹，一對尖領帶著衝突感襲來，圖案從素面流轉到現代圖案、三角圖騰，直接傾靠在裸露的皮膚上，並作為可拆式手法呈現，哪怕離開伸展台也相當實穿。若視線往下看會發現，褲裝比例成為極為修身的窄管開衩模式，腳踩一雙分量感十足的牛皮橡膠厚底鞋，從頭到腳擁抱衝突色彩。

▲出門依然舒適的枕頭裝備。（圖／品牌提供）



亮點二：球形外套、枕頭背心

通過新輪廓線款式呈現年輕的態度，因而誕生了各種可愛蓬潤的球形外套，完全是秋冬時節的最佳解答，白色如雲朵般包圍身軀，少了肩線剪裁、多餘的細節被從衣服上去除。枕頭、棉被觸感的背心，邊緣還繡上品牌標誌；連帥氣的空軍外套MA-1也變胖，一改服裝設計的正常思維更顯得有趣。





▲壓紋托特包搭配水壺成為亮點 。（圖／品牌提供）

▲Prada Spazzolato 皮革壓紋托特包；皮革厚底運動鞋 。（圖／品牌提供）

亮點三：Spazzolato皮革托特包

還在尋找一顆精緻又實用的托特包？Spazzolato皮革托特包在本季伸展台賺足了視線，包款亮面光澤感皮革時而交織壓紋，在包側放置水壺，拎包時露出一截瓶口成為另類點綴，充分點明了實用性。

▲叛逆又正式的制服美學誕生 。（圖／品牌提供）

亮點四：制服新美學

PRADA每一季持續在探討的制服美學，也是Miuccia Prada 與Raf Simons對於制式化與叛逆的深思，採用麂皮材質打造的工匠制服，刻意以仿舊手法處理邊緣，帶來濃濃的時間感，肩章、小口袋元素在工作實用性和趣味直接產生呼應，或是外搭長版外套，通過服裝的結構探索高級時裝之間的極端變化。

同場加映

▲FENDI C’ Mon馬鞍包 mini ；蕾絲襯衫式洋裝 。（圖／品牌提供）

時尚的腳步快速來到下一季，FENDI秋冬23系列取鑒品牌第四代傳人Delfina Delettrez Fendi的著裝造型，男士精裁版型與傳統面料加以女性化的詮釋，實用主義貫穿始終，非對稱剪裁的垂褶連衣裙、剪裁俐落的披肩飾有長而深的衩口均展現了衝突美，更誕生出新設計的簡約包款FENDI C’mon，純粹又兼具變化性。