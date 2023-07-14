IKEA絕版品出清倒數一周　加碼「2折起收納小物」最低9元帶回家

▲IKEA絕版品出清進入最後一周。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA絕版品出清優惠進入最後一周，之前主打千項商品5折起，最後階段再釋出2折起的收納小物與居家單品訊息，原價近400元、純白好搭配的收納箱，出清價不到百元；可與吊桿或推車搭配的SUNNERSTA收納筒，出清價只要9元，民眾可把握最後周末搶便宜。

IKEA「絕版品出清」優惠活動到7／19止，剩下倒數不到一周，官方再加碼特別推薦百元有找的低價好物，包含廚房收納必BUY的SUNNERSTA收納筒、OLEBY砧板，佈置夏日餐桌必備的SOMMARFLOX玻璃杯與FLADDRIG便當袋等，最低下殺到2折優惠，天氣熱不想出門，也可直接上官網搶好康。

本次推出優惠幅度最大的單品為GURLI淺藍色靠枕套，50Ｘ50公分的尺寸，以再生材質棉製成，材質柔軟親膚，附拉鍊布套可拆下機洗，方便清潔，淺藍色也充滿夏日清爽感，原價99元，特價19元，而KUGGIS白色收納盒，30Ｘ30Ｘ30公分的正方尺寸，可融入大多數的居家裝潢，適合收納衣物、玩具、視聽設備等體積較大的物品，附把手設計方便移動跟拿取，原價399元，現在也有99元的超划算出清價，另原價19元的SUNNERSTA收納筒，現在特價更只要9元。

「划算比」也很高的單品還有FLADDRIG便當袋，能放入便當盒、水果、飲料杯，提手設計能輕鬆拎著四處行走，富有玩味的繽紛設計，為日常生活帶入更多趣味，原價39元特價15元；天然竹製材質的OLEBY砧板，邊界小溝槽的貼心設計，可避免水果汁液流出檯面，除了處理食材以外，也可以當作食器擺盤使用，原價99元，特價39元。

近期在台持續大開旗艦店的日系生活用品無印良品MUJI，也宣布將在台灣進行在地電器開發，首波釋出3款新品，包括傳輸線及兩款電源供應器，以質感的簡單設計為主打，向走文青風的消費者們揮手。

MUJI無印良品新上市的電源供應器分別為2孔與3孔，2孔的電源供應器提供USB-C插孔；而3孔的電源供應器則提供2孔USB-C和1孔USB-A，兩款電源供應器皆採用GaN氮化鎵技術，強調體積小、散熱快，且充電功率轉換效率更佳，多孔的設計方便多機共用，加上摺疊式插腳設計，不使用時可將插頭折疊收納，方正的輕巧外型更方便攜帶，售價890元起。

而編織電源傳輸線(USB-C to USB-C)，採耐用性佳的編織設計，1.2m的線材長度可兼顧充電速度和效率，輸出最高可達100W，支援快速充電，讓3C用品使用上更為便利，售價290元。