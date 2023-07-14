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《王之國》李俊昊百萬伯爵錶不離手　帥氣皮衣洩富二代型男品味

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▲▼李俊昊行頭 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊（右）與潤娥主演的JTBC浪漫喜劇《歡迎來到王之國》爆紅，他戴PIAGET Polo系列金錶拍宣傳照。（圖／翻攝jtbcdrama IG）

記者陳雅韻／台北報導

男韓國男團「2PM」成員李俊昊與「少女時代」成員潤娥主演的JTBC浪漫喜劇《歡迎來到王之國》爆紅，飾演飯店集團富二代的李俊昊在劇中愛上扮演自家員工的潤娥，不僅浪漫氛圍吸引人，他的貴公子行頭也不簡單，所戴的百萬名錶全是他代言的伯爵（PIAGET），他在此劇海報中即戴著Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕錶，非常吸睛。

▲▼李俊昊行頭 。（圖／翻攝IG）

▲PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠日期顯示自動上鍊腕錶，980,000元。（圖／品牌提供）

李俊昊不僅在夯劇《歡迎來到王之國》戴著伯爵錶襯富二代身分，戲外他也是伯爵錶不離身，他為品牌拍攝的最新形象照中，戴著顯露藍色1200S超薄機芯的Polo鏤空錶入鏡，此錶可搭配鍊帶塑造運動形象，亦可換上隨錶所附的藍色鱷魚皮錶帶與紳士風裝扮完美搭配。

▲▼李俊昊行頭 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊佩戴PIAGET Polo鏤空腕錶展現優雅休閒風。（圖／翻攝Piaget IG）

▲▼李俊昊行頭 。（圖／翻攝IG）

▲PIAGET Polo鏤空腕錶可從鍊帶轉換成藍色鱷魚皮錶帶，1,040,000元。

優雅貴公子造型除了名錶裝飾，李俊昊在《歡迎來到王之國》的服裝也相當講究，選穿法國精品Berluti帥氣的粒紋皮革飛行夾克，此設計結合品牌赫赫有名的優質皮革與Patina 古法染色工藝，盡顯低調奢華魅力。

▲▼李俊昊行頭 。（圖／翻攝IG）

▲李俊昊在《歡迎來到王之國》中穿Berluti粒紋皮革飛行夾克。（圖／翻攝自Netflix）

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關鍵字：

李俊昊, 伯爵, PIAGET, Berluti

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