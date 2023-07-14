微風南山之夜7／21登場滿3千送300　Duncan Robinson將現身

▲2023微風南山之夜7／21登場。（圖／微風提供）

記者蔡惠如／綜合報導

微風南山之夜將於7／21晚間6點登場，今年以「Futura Night潮流時空之夜」為主題，利用霓虹燈條呈現線條感，搭配變色流星跑動的效果，塑造走進時光空間的意象，除了消費滿額回饋之外，會場也有品牌快閃活動、DJ派對，現役NBA球星Duncan Robinson本人也將到場助陣。

7／21當天從18：00至22：30期間於微風南山主題之夜，消費達門檻送會員點數回饋，珠寶、手錶、3C、微風超市滿3萬元贈15000點（價值1500元，以此類推）；國際精品滿1萬元贈10000點；生活家電滿1萬元贈5000點；流行名品滿5,000元贈500點；香氛保養、atré（不含餐飲）滿3,000元贈300點。且會員只要當日單筆消費滿6,000元，還可參加12萬元的「長榮航空電子交換機票」抽獎。

▲微風首賣TODS TIMELESS肩揹包，價格店洽；微風南山獨家LOEWE Goya Puffer薰衣草紫納帕小羊皮鍊帶包，價格店洽。（圖／微風提供）

當晚品牌也推出快閃活動，包括VALENTINO「Pink PP夏日快閃活動」，以露營主題為構想，於戶外草地搭設帳棚平台、營火區與桌椅區辦粉紅派對；Chloé店內則有以Karl Lagerfeld為品牌設計的服裝展覽「Chloé x Karl Lagerfeld」。babyMADISON提供3D掃描攝影棚，可建立自己的模型製作自己的分身，設計成專屬貼圖，還能下載到手機。

▲微風南山獨家，alexanderwang astar亮片羅緞籃球衫，售價25,800元；LANVIN褶皺緞面坦克背心，售價24,700元。（圖／微風提供）

而當晚只要加atré taiwan LINE官方好友，來店即可參加福引抽選會，人人都有機會抽中JAPAN RAIL CLUB推出的「日本車站點心禮盒」及各式好禮獎項。當晚同時於2F也有「atré VIP限定試吃會」活動，將會於現場發放超人氣TEN THOUSAND 、永心鳳茶奶茶專門所 、東京牛奶起司工場、 le Boulanger de monge、KOBE SWEETS CAFÉ、Baskin Robbins 31冰淇淋、soil home ehime、路易莎咖啡等超人氣品牌試吃券。

當晚主題派對活動有原子少年FEniX、VERA在館內帶來前所未有的潮流音樂盛典，當晚除了微風男神DJ-孫麥傑Mai帶來音樂派對外，也邀請DJ Aly$hia呈現強烈的音樂氣場。館內更備有補充能量的META WATER未來萃能水、沁涼的Edelweiss艾德懷斯頂級白啤酒，憑邀請函及當日不限金額之發票，即可兌換1份。

NBA現役球星Duncan Robinson也將亮相微風南山之夜紅毯，7／22將前往台北車站廣場，與新竹攻城獅的超高人氣球員高國豪、富邦勇士隊簡廷兆做三分球PK，同時也將加碼開放球迷報名投籃有獎挑戰，只要於半場線後成功入球，就有機會獲得10萬元微風禮券。

▲台灣百貨最強夏季促銷新光三越《夏天卡利HIGH》7／13登場。（圖／記者周宸亘攝）

「新光三越夏天卡利HIGH」從7／13至8／17超過一個月期間，持11大指定銀行信用卡消費，單卡刷卡滿1萬元以上就享回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿30萬元回饋6％的相對應skm points點數。此外，持skm pay並綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，增加多1%回饋，等同最高回饋7%（每卡最高回饋上限為50萬skm points）。

▲扣100點可兌換日清兵衛豆皮烏龍碗麵95g、LOTTE WELL FOOD午餐肉340g。（圖／新光三越提供）

除了累計消費達1萬元有4%至7%不等回饋之外，活動首七日從7／13至7／19期間，刷卡消費可再享每100元贈3點的skm points累點。7／13起扣skm points 100點，可換價值99元的日清兵衛豆皮烏龍麵碗、扣500點可兌換價值270元的大師兄銷魂麵鋪蒜香拌麵，以及扣200點，可兌換價值980元的skmpark鈴鹿賽道樂園全日暢遊券等。