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Canada Goose首款防水運動鞋穿梭城市山林！　Converse厚底小白鞋新登場

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記者鮑璿安／綜合報導

季節交替，民眾對於鞋款的需求著重於舒適度、機能百搭性，羽絨衣品牌加拿大鵝（Canada Goose）就宣告帶來旗下首款運動鞋Glacier Trail，以四季穿搭皆宜為主打。此外，Converse也同步打造甜酷風格「悠遊All Star」厚底小白鞋，還有Dr. Martens「Crazy Horse」瘋馬牛皮系列，本篇整理出近期主打鞋款，不可錯過！

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲今夏Canada Goose首次迎來運動鞋系列Glacier Trail，7月18日品牌新光三越A9專門店販售 。（圖／品牌提供）

今夏Canada Goose首次迎來運動鞋系列Glacier Trail，主打高機能以及時髦感，滿足喜愛戶外運動的民眾，以高筒、低筒融合防水設計與透氣面料，鞋底紋路也藏亮點，靈感來自品牌經典圓盤標誌中的楓葉，在最極端崎嶇的地勢也能提供絕佳的抓地力和穩定性。同時，為提高貼合度，配搭360度鞋帶拉繩系統全方位包覆腳部。並帶來黑色、棕色、白色等經典大地色，也有明亮活潑的季節性配色，如夕陽橙和冰川藍 ，在城市、山林間自在穿梭。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲（依序）悠遊 All Star、Chuck 70季節新款 。（圖／品牌提供）

Converse此次以Chuck Taylor All Star及Chuck 70經典鞋款為基礎，並融合自在不羈的滑板精神，打造甜酷風格「悠遊All Star」和街頭滑板風格Chuck 70季節新款。前者融入厚底造型上腳超舒適；後者則使用帆布鞋面，增添絨面皮革細節、主鞋帶用扁寬型雙色調呈現，增添辨識度。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens在本季帶來「Crazy Horse」瘋馬牛皮系列，8065瑪莉珍鞋； Adrian流蘇樂福鞋 。（圖／品牌提供）

Dr. Martens則在本季帶來「Crazy Horse」瘋馬牛皮系列，「8065瑪莉珍鞋」換穿皮革新裝，鏤空圖樣結合質感金屬扣環，搭配馬汀黃色縫線、氣墊大底打造少女個性感；Adrian流蘇樂福鞋以瘋馬牛皮革，搭配流蘇穗飾點綴，成為展現雅痞氣息的正式休閒鞋款。

關鍵字：

Canada Goose, 鞋履

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