5款「棒球帽髮型」30秒就上手　可愛雙辮子、低丸子頭怎麼戴都好看　

實習記者劉于禎／綜合報導

女生一定都知道帽子能幫穿搭加分，更是懶得洗頭時的救星，但時尚和邋遢之間只有一個髮型之隔，所以別再只會單純把帽子戴上了，快來一起學習以下5款超好看的棒球帽髮型。

1.減齡雙辮子編髮



超減齡的雙辮子編髮，利用兩側不同編法形成不對稱的造型，卻意外的和諧，給人一種可愛活潑的形象。

2.日系質感低包頭

隨意綁個包頭再配上簡單的髮飾，讓原本休閒個性的棒球帽增添了一絲優雅成熟的韻味，非常適合搭配氣質長洋裝或雪紡材質的上衣。

3.韓系低丸子頭

這款韓系低丸子頭先將頭髮綁成上下兩個丸子頭，戴上帽子後，將上層的丸子頭穿過帽子的洞，再將兩個丸子頭用末端的頭髮結合在一起就完成，特別適合長髮女孩，打造慵懶隨性感也不用擔心活動久了鬆掉。

▲韓系低丸子頭步驟。（圖／＠neko.hair_arrangement）

4.鯊魚夾＋棒球帽

鯊魚夾近年已經晉升為時尚單品，沒想到搭配棒球帽讓質感又更上一層樓，只要戴上帽子後將一小束頭髮從洞裡穿出，再將所有頭髮扭轉盤起，鯊魚夾一夾就完成，建議選擇金屬款式的鯊魚夾，多一分高貴典雅的氣質。

▲簡約鯊魚夾法型步驟。（圖／＠lattice_lessignes_y_m_g_c_）

5.低馬尾編髮

隨手紮個馬尾就戴上帽子是最不用動腦的髮型，但其實只要加一個步驟就能拉高精緻感，先從左右兩側拉一束頭髮往中間綁公主頭，再將髮束往洞內繞一圈做個簡單的編髮，最後再與剩下的頭髮綁成低馬尾就完成。這款日常也能綁，30秒就讓髮型質感升級。

▲低馬尾編髮步驟簡單。（圖／IG@__m.hair__）