Seiko女錶長時標源自海芋　王淨優雅上手「喜歡現在的自己」

▲王淨擔任Seiko Lukia品牌之友，閃耀自信風采。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko於1995年發表的女性腕錶品牌Lukia，一直深受都會女性喜愛，近日邀請女星王淨擔任品牌之友，並以「珍藏，美個瞬間」為題傳達對人生不同階段的見解，25歲的她說：「我覺得我每一個時期應該都在學習怎麼閃閃發光，蠻喜歡現在的自己！期許自己不論是30歲、40歲、50歲、60歲的我，都是一個清楚知道自己在做什麼、並且快樂的人」





▲Seiko Lukia設計靈感源自海芋的SSC918J1腕錶（左）24,000元，SSC920J1腕錶22,500元。

王淨在首波Seiko Lukia形象照中，手環抱著海芋花束，點出手腕上新錶的設計靈感正來自於海芋，玫瑰金色調的SSC918J1、雙色調的SSC920J1腕錶面盤上細長的時標字體即受海芋筆直的花型啟發，同時具小秒盤、24小時子錶盤及60分鐘計時顯示，內載V175太陽能機芯，充滿電後可運行長達6個月。





▲田馥甄代言CITIZEN即將邁入第11年。（圖／CITIZEN提供）

田馥甄代言CITIZEN女錶則即將邁入第11年，近日被她納為新歡的CITIZEN xC系列錶款為光動能全球電波時計腕錶CB1132-51W，設計主題「韶光」於面盤呈現同心圓與戒環滾邊元素，並點綴8個閃爍著點點光芒的時標，優雅中帶著華麗感，為日常穿搭增添亮點。







▲CITIZEN xC系列光動能全球電波時計錶CB1132-51W，31,900元。