包・開箱／Tory Burch早秋Eleanor秦嵐、隋棠先收！金屬Logo搭最療癒配色

記者鮑璿安／台北報導

簡潔俐落、造型百搭的都會感方包依舊擁有不少死忠粉，TORY BURCH推出全新Eleanor系列包款，充滿秋日優雅格調，以別具辨識度的金屬Logo點綴於中央，受到女星秦嵐、隋棠等人超燒演繹！

▲Tory Burch 2023早秋系列Eleanor 包款。（圖／品牌提供）



Tory Burch 2023早秋系列Eleanor

Tory Burch 招牌Eleanor系列包款在早秋進化，從色系和廓形上都有轉變，立體造型從小方形轉化為長方形，整體氣息更加優雅，而中央的金屬Logo如珠寶般營造經典雕塑風格。恬靜色彩躍然於皮革與帆布，奶油白、亮麗黑、水仙花黃、百合橘、葡萄紫……等繽紛色彩組合，為早秋時節添上一抹亮麗氛圍。

隱藏版葡萄紫色編織款

▲葡萄紫色漆皮肩背包以法國小酒館的椅子為靈感。（圖／品牌提供）

Tory 女士將對提籃編織的熱愛延伸到了設計之中，以法國小酒館的椅子為靈感，打造葡萄紫色漆皮肩揹包款，編織線條錯落遊走，復古氣息勾勒高雅之姿。Eleanor系列包款的實用性也相當高，除了可調節式肩帶，亦有可拆卸麻花鍊背帶款式，如首飾般精巧奪目，妝點日常穿搭。亦可當成手拿形式佩帶，非常具有都會感。

秦嵐、隋棠、侯佩岑親自演繹

▲秦嵐、隋棠演繹水仙花黃Eleanor包款 。（圖／品牌提供）

▲水仙花黃色肩背包 。（圖／品牌提供）

秦嵐身為品牌代言人出鏡拍攝形象照，一旁放置水仙花黃Eleanor包款，身穿草綠色亮片裙趴在草地上，展現與大自然的親密接觸。隋棠則在夏威夷度假期間，以碎花背心巧妙映襯同款Eleanor Spazzolat 手提包，定格美妙瞬間。若偏好撞色款，侯佩岑的Eleanor 貝殼色帆布拼接肩背包，輕鬆成為全身造型的重點單品。

▲侯佩岑示範Eleanor 貝殼色帆布拼接肩背包 。（圖／品牌提供）