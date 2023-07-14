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BIGBANG太陽搶穿Givenchy新裝帥翻了！　幕後攝影師超大咖

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記者鮑璿安／台北報導

今年初（2023）BIGBANG成員太陽（Taeyang）成為首位擔任 Givenchy 品牌代言人的韓星，如今終於盼到他所出鏡的秋冬最新男裝形象廣告，幕後攝影師更是品牌創意總監馬修威廉斯（Matthew M. Williams），由他親自掌鏡捕捉下太陽的超強魅力。

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲BIGBANG太陽出鏡Givenchy 秋冬最新男裝形象廣告   。（圖／品牌提供）

該廣告大片在首爾拍攝，簡潔的單色構圖傳遞品牌主張的新式優雅，太陽穿著一套俐落剪裁的黑色西裝出現在鏡頭前，造型來自巴黎喬治五世大道紀梵希男士時裝工作室操刀設計，卸下服飾多餘元素，呈現極簡風貌。另一套穿著中，太陽以綠色大衣，搭配毛絨高領毛衣和 2023 秋冬新款 G Tears 金色項鍊，自在模樣傳遞時尚影響力。本季標誌性單品涵蓋標誌性 Pandora 包、Giv-Cut 耳環、G Tears 項鍊和戒指，將街頭和優雅完美融合。

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲太陽與品牌的調性相當符合   。（圖／品牌提供）

馬修威廉斯解釋道：「太陽就像是朋友，對我來說，他的創造力和個人價值觀使他成為紀梵希 (Givenchy) 的理想大使。 你可以感受到他的存在：他有一種輕鬆、現代的優雅和一種鋒芒——他穿著衣服顯然感覺很舒服，真正體現了品牌的新審美。」

關鍵字：

BIGBANG, 太陽, Givenchy

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