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微辣「短版背心」百搭好入手！6款平價推薦　UNIQLO不到200元

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實習記者劉于禎／綜合報導

背心是夏天穿搭必備的單品，不論褲裝或裙裝都百搭，在Y2K風格的流行下，炫腹款的短版設計更是街上女生都在穿，以下6款快時尚品牌推出的超好入手，最低200元有找、1000元以下CP值非常高，讓你隨心穿出消暑的微辣風格，還省荷包。

500元有找

GU Bra-Feel短版繞頸細肩帶背心

GU Bra-Feel附罩杯背心推出就大受日本女生歡迎，款式顏色超多種，這款十字交叉的繞頸設計讓背心帶點小性感，最多人入手白色款式當內搭，不管搭襯衫或是透膚上衣都有型。

▲▼ 平價背心。（圖／翻攝自官網）

▲GUBra-Feel短版繞頸細肩帶背心，NT$390。（圖／翻攝自GU官網）

GU Bra-Feel短版細肩帶背心

同樣也是GU Bra-Feel系列，這款有2種穿法CP值更高，肩帶可以隨風格自由變換成平行或交叉，側邊的彈性布料能讓胸型更集中，短版的長度剛好落在腰間處，搭配高腰寬褲、低腰牛仔褲都好看。

▲▼ 平價背心。（圖／翻攝自官網）

▲GU Bra-Feel短版細肩帶背心，原價NT$390；特價NT$190。（圖／翻攝自GU官網）

UNIQLO 羅紋短版亨利領坦克背心

小資女孩絕對不能錯過UNIQLO這件200元有找的坦克背心，貼身版型加上亨利領的開合非常率性好搭配，超多顏色可無痛全包，夏季最推薦檸檬黃與蜜桃橘色。

▲▼ 平價背心。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO 羅紋短版亨利領坦克背心，原價NT$390；特價NT$190。（圖／翻攝自UNIQLO官網）

1000元有找

ZARA 科技布料短版上衣

ZARA把流行的工裝肩帶設計在背心上，獨具個性又有魅力，隱藏在側邊的拉鍊讓穿脫更方便，搭配黑色系的下身與配件，就能秒變帥氣女孩。

▲▼ 平價背心。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA 科技布料短版上衣。NT$990。（圖／翻攝自ZARA官網）

ZARA 短版背心

西裝背心近年在歐美流行直接當上衣穿，不同於三件式西裝的一部分，設計更偏向休閒路線，ZARA這款採用較柔和的圓領、短版剪裁不失率性，還多一分優雅，下身選擇西裝褲或俐落版型，讓上班穿搭既時髦又保有正式感。

▲▼ 平價背心。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA 短版背心，原價NT$1,290；特價NT$590元。（圖／翻攝自ZARA官網）

H&M 短版水鑽肩帶上衣

誰能抵擋Bling Bling的誘惑，水鑽肩帶是夏日最閃耀的配件，胸前的桃心領可以大膽露出胸型，背後的縮摺設計穿起來貼身又舒適，有個性黑與優雅淺米色，都是必備的百搭色。

▲▼ 平價背心。（圖／翻攝自官網）

▲H&M 短版水鑽肩帶上衣，NT$799。（圖／翻攝自H&M官網）

關鍵字：

快時尚, 背心, 平價, 穿搭

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