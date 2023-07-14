戴資穎被問肌肉量笑回「秘密」　聊大俠準備做一件事

▲戴資穎出席TANITA記者會，巧秀腿部肌肉線條。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

球后戴資穎今（7／14）出席健康器材TANITA記者會，推廣增肌的重要性，還小露一段舞蹈，會後接受聯訪時被問及測量數字，她笑回：這是秘密，也表示近期會以亞運為目標，努力爭取好成績，希望大家拭目以待，明星氣場強大，也分享自己當阿姨後，已經想好要跟外甥做的第一件事。

戴資穎今出席TANITA旗下最新八合一腳點體組成計BC-771發表會，其產品主打可透過四組電極片傳導微量電流，評估「腿部肌肉量」與體重綜合分析後給予評分，使用者可根據自己的身體狀態，選擇適合自己的運動如深蹲、慢跑或走路等方式訓練腿部肌力，主打後疫情時代可能因長期待在家中，忽略運動的族群。

▲戴資穎出席記者會上台小露舞蹈，露出興奮笑容。（圖／記者蔡惠如攝）

戴資穎也透露自己天天都量體重，畢竟是女生，身材還是要顧，量體重可以隨時督促自己。面對媒體問及「能分享機器上的數字嗎？」則秒回：「不行，這是秘密。」談到後續賽事規劃，也表示接下來比賽還是以爭取分數為主，現在是奧運積分的階段，每一場比賽都蠻重要的，目前以世錦賽和亞運作為目標，現在年紀也比較大了，也有更出色的選手要對抗。

而小戴也俏皮分享家中新成員到來的心情，姊姊戴靖潔剛生下「大俠」，也出賣媽媽現在看到什麼東西就想留給寶寶，目前還沒想要給寶寶什麼禮物，但她笑說：「但我媽應該幫他留了不少我的東西要給他了。」不過已經想好要給大俠穿上跟他一樣的賽服一起拍照，是見到他要做的第一件事。