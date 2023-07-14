從美容師到自己開店！東森自然美加盟主目標幫助更多人創業共好

▲原本就是自然美二代的孫嘉序對品牌有深厚的情感，目標幫助更多人加入自然美創業行列。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者林璟倩／高雄報導

擁有近半世紀歷史的東森自然美，以專業優質的服務深受消費者的信賴和喜愛。近年來，東森自然美也積極拓展新生代加盟市場，招募有志於美容事業的年輕人加入創業行列，並給予更自由、開放的舞台發揮，其中高雄美術館加盟店主孫嘉序，不僅是從小在自然美長大的加盟二代，對品牌有著深厚的情感，在結婚生子後也選擇加盟自然美，用創新的經營模式打造全方位的服務，希望吸引更多志同道合的人一同加入美麗事業。

▲嫁到高雄人生地不熟的孫嘉序，覺得加盟東森自然美後的導客系統，有效解決了開店初期最大的客源問題。

孫嘉序從小就是自然美人，母親董清茶更是第一代自然美加盟老師，在宜蘭開設自然美加盟店至今已35年，由於從小跟在媽媽身邊，對自然美並不陌生，長大後雖曾至台北從事業務工作，在兜兜轉轉一圈後仍決定依循母親的建議，加入自然美實習行列，學習美容技術和管理知識，經過一年的培訓，孫嘉序不僅回到宜蘭協助母親經營店面，更大刀闊斧改革，直接將店面遷到街邊招攬更多客人，生意變得越來越好。

後來，孫嘉序因結婚生子轉往高雄，同樣先加入高雄直營店行列並一路晉升到店長，這段期間，她觀察到高雄市場的潛力和需求，尤其是在疫情後，許多加盟老師選擇退休使得在地自然美店家數銳減，許多客人找不到地方做臉按摩。於是她決定放手一搏，選擇在媲美台北信義區的高雄美術館區域開設自然美加盟店。為了滿足高消費力客群更多元的美容需求，她特別找來幾位理念相同的優秀美容師合作，甚至透過共享空間的概念異業結盟，引進了紋繡、美睫等其他服務項目，打造出一站式的複合式服務，不僅能互相導客也有利於留客。

▲▼孫嘉序認為東森自然美的產品力很夠，加上肌膚檢測及美容師的專業服務讓客人有感，自然會口耳相傳樂於分享。

孫嘉序表示，東森自然美具有品牌優勢及豐富的集團資源，任何肌膚問題都能找到對應的保養品及課程，還有肌膚檢測系統透過科學根據讓客人看得見效果，不必大費周章說服客人購買，客人有感，自然就會分享給親朋好友。孫嘉序更大讚東森集團是加盟主的神隊友，尤其她是嫁到高雄所以人生地不熟、也沒有人脈，因著東森自然美的導客中心支援，協助她在創業初期最燒腦的「客源」問題，且透過導客上門的消費者通常對品牌有一定的信心，加盟主只需專注於服務、讓客人滿意並願意再度回訪就好，大幅降低了創業門檻。

▲考量越來越多人喜歡夫妻或閨蜜一起按摩護膚，特別規劃雙人房空間。

▲水光室特別設置全牛皮沙發床，讓客人久躺不累。

對於客人的需求，孫嘉序更是「有求必應」！考量水光護膚療程時間較長，特別建置「水光專用室」引進符合人體工學的進口全牛皮沙發床，讓客人久躺不累；隨著現代人對舒壓按摩的高度需求，特別規劃出奢華質感的雙人空間，方便夫妻或閨蜜一同按摩放鬆，孫嘉序說：「只要是客人許願我們都會盡可能滿足，讓客人舒適滿意，自然就能把人留下來」。

▲孫嘉序特別打造明星水光美容師的方式讓分隔宜蘭及高雄的兩家店有效集客。

目前同時經營宜蘭及高雄兩家店的孫嘉序，還自有一套獨門經營心法！她觀察到醫美產業的醫師具高指名率可全台走透透，因此打造自家專屬的「明星水光美容師」，每個月指定時間前往宜蘭施打水光，不僅具良好的集客效果，也優化了客人與美容師之間的互動，讓她跨越半個台灣兼顧兩家店營運也沒問題。

孫嘉序也分享了東森集團總裁王令麟對她的影響和啟發，她說：「身為大老闆，王總裁不僅自掏腰包到加盟店做臉，還願意親自上陣當麻豆、做見證，表示真的非常認同品牌，也讓加盟主更有信心」，而她近期的目標是在高雄開第三家店，甚至把自己的創業經驗分享給更多有意願的人可以一起合作。

▲孫嘉序有優秀的美容師團隊當後援，目標幫助更多有志開業的年輕人一起創造美麗與成功。

孫嘉序說：「開店當老闆絕對是每個美容師一生的終極夢想，只要有至少一個美業專長的美容師，都很適合加盟東森自然美創業，我很樂意分享自己的經驗，幫助更多人一起加入東森自然美，改變傳統美容行業的商業模式」。她認為複合式經營可以為沒經驗的年輕創業者帶來穩定的客源，同時將自然美的優質產品和技術傳承出去，找到對的人合作共好，一起在東森自然美長長久久經營，就能像以前的自然美老師一樣，身體健康、美麗漂亮又能賺到錢，因此希望可以幫助更多有志於美容事業的年輕人，一起創造美麗和成功。