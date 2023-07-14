夏季「好氣色腮紅」盤點，大膽刷出少女粉嫩顏

▲腮紅是夏季妝容的最佳配角。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

脫下口罩正是展現絕美氣色的好時機，盤點夏季話題腮紅，一抹肌膚亮澤粉嫩，讓人大讚妳的氣色怎麼那麼好。



▲Dior 超完美亮妍腮紅，16色，各1,900元。

Dior推出全新超完美亮妍腮紅，包含15款零色差飽和色選與1款「DIOR線上旗艦店」獨賣色，並搭配四種妝效-摩登柔霧、經典緞光、金緻珠光及閃耀霓光，能滿足各種亞洲膚色和所有妝容的需求。

粉體富含90%天然花植精萃，觸感如絲綢般柔滑細緻，能完美貼膚、顯色持妝，為肌膚帶來全天候絕佳的舒適感。

▲Giorgio Armani 輕透亮絲柔聚光腮紅，#11，晨曦暖杏，1,650元。

Giorgio Armani為歡慶亞曼尼先生迎來89歲生日，才剛被譽為銷售黑馬的輕透亮絲柔聚光腮紅，推出夏天驚喜全新色號 # 11晨曦暖杏，將優雅乾淨裸色調發揮到淋漓盡致，體現剛柔並濟新女性的樣貌，把溫柔裸粉與晨曦暖橘色溫相互柔和，能增添光澤潤色同時也修飾輪廓。

▲I’M MEME 我愛煙燻玫瑰腮紅盤，590元。

I’M MEME我愛煙燻玫瑰腮紅盤以煙燻粉色為基調，打造煙燻玫粉、煙燻嫩粉、煙燻灰粉三個全新不挑皮的絕美日常顯嫩色，一上臉超減齡。3色包括打造肌膚透明感的煙燻玫粉，帶有少許灰色調的玫粉色，不僅顯白更透出自然紅暈色澤；煙燻嫩粉加入米白色調的寶寶粉，清純嫩萌的無辜感瞬間提升；煙燻灰粉調和紫色調的灰粉色，去黃顯白的粉嫩色澤可甜可鹽。

