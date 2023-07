先框再填滿完全超僵硬！自然感女團眉這樣畫就對　霧眉人也能有好精神

記者李薇/台北報導 圖/sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG、品牌提供

為了看起來更有精神,現代不少人會去霧眉,減少上妝的時間,出門快速又方便,但隨著時間越久,霧眉的顏色會變得更紅,不想再補色又想擁有完美妝容的人,專業彩妝師Zoe就推薦,可以使用炭灰、炭黑色調眉筆,把紅色校正過來,而且不要整個填滿,而是由下往上補齊眉流,會更自然。

對於現在很流行的自然眉型,其實已經不強調先畫框、再去全面補色填滿,會看起來太僵硬,有空洞感更逼真,像是女團成員Jennie、Jisoo都是如此,Zoe建議,可以使用眉膠用眉刷沾取之後,在眉毛前段往上梳、後面慢慢順下來就可以,達到塑型效果,還能夠固定胎毛瀏海,讓臉看起來更顯小。

【推薦單品】

#Anastasia Beverly Hills 專業眉毛定型膠,8g、售價780元

「黃金眉型」創造者、同時也是Anastasia Beverly Hills創辦人的彩妝師Anastasia Soare,推出自己的品牌之後,也以超強眉彩風靡全球,其中,眉毛定型膠透明的質地,使用起來完全不會有僵硬毛流感,可以塑造出具有層次的眉妝效果。

#Love Liner 渾然天成粉霧眉彩膏,6.5g、售價420元

不想要眉色與眉毛有分層感,眉彩膏是相當重要的單品,只要刷一刷就可以讓整個眉毛妝容更加一致,稱霸眼線液界的Love Liner就於松本清推出新品,11mm極小刷頭真的非常適合亞洲女性,從根部就可以輕鬆抓起毛髮,而且上色效果超好,一梳立刻顯現,自然又很溫柔,新手也能輕鬆駕馭。

#MAKE UP FOR EVER AQUA 24H 超防水專業塑眉組,售價1750元

專為水上芭蕾舞者設計的AQUA防水系列,是MAKE UP FOR EVER一直引以為傲的單品,這次再度推出塑眉組合,24H超防水霧眉膏、雕眉斜角刷、野生眉螺旋刷及專業塑眉收納袋,一組就可以擁有超厲害不斷電眉毛妝容,夏季玩水都不用擔心變無眉人。