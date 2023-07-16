清境農場一日遊必去景點＆美食　青青草原綿羊秀、老英格蘭莊園超美

文／MENU美食誌

想不出國就看得到瑞士般的美景，快跟小編一起來清境農場，和可愛的綿羊一起度假！

一日遊行程美食攻略：

清境普羅旺斯玫瑰莊園→青青草原 → 綿羊秀 → 清境天空步道 → 來福居會館 → 觀山牧區 → 蒙塔妮法式甜點→ 紙箱王創意園區 → 老英格蘭莊園→清境瑞士小花園→清境牛肉麵

清境普羅旺斯玫瑰莊園

大同村定遠新村24-1號

隱身在落羽松林裡的歐式城堡建築，石板牆壁與實木桌椅，四處充滿歐洲鄉村氣息。小編帶大家來清境普羅旺斯玫瑰莊園開啟第一餐！採開放式廚房，提供套餐及單點形式，非住宿客人也能入內用餐，盡情享受精緻又好吃的莊園早午餐。

享用完活力早餐後，便要開啟一天的行程了！先到清境農場的青青草原走走，準備觀看超級可愛的綿羊秀！接著到全台最高的觀景步道「清境天空步道」，在這裡可以遠眺壯麗的山景和雲海，以及成群結隊吃草的羊群，視野極佳，空氣清新。

▲清境普羅旺斯玫瑰莊園。（圖／美食客Chase Huang提供）

來福居會館

大同村定遠新村18-7號

午餐時間到了！承襲北德都鐸式鄉村建築風格，屋舍有著高聳尖塔的來福居玻璃屋景觀餐廳，除了是民宿，也有開放給一般遊客用餐，餐點為無菜單料理，要提早預約！來福居有很棒的賞景平台，可以直接看到老英格蘭莊園與山嵐層層景致，視野相當遼闊。

用餐後我們來到清境農場的觀山牧區。在這裡除了可以觀賞馬術秀的表演，還可以體驗騎馬和餵馬，非常適合親子同樂。

▲來福居會館。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

蒙塔妮法式甜點 PÂTISSERIE À LA MONTAGNE

壽亭巷20-1號

下午茶要帶大家到一間超級隱密的法式甜點店，隱藏在老英格蘭莊園後方的南法小木屋，主打法式精緻甜點。除了內用也有提供露天座位，可以一邊享用美食，一邊欣賞山巒，享受愜意下午時光。

接著來到有著繽紛可愛城堡的紙箱王，除了免門票參觀，還有免費的雙層溜滑梯可以玩，店內有紙製玩具、藝術品，如果消費滿百還會送搭乘紙火車門票；二樓餐廳有販售紙火鍋，十分特別。

▲蒙塔妮法式甜點。（圖／美食客野西瓜。嚐食提供）

老英格蘭莊園

壽亭巷20-3號

重頭戲晚餐時間。曾被CNN評選為台灣十大最美民宿的老英格蘭莊園，黑白高聳的英式建築搭配古老的鐘樓，寶藍色的桌布搭配墨綠色的餐桌椅，顯得格外高貴優雅。老英格蘭莊園的維吉諾餐廳提供午餐、下午茶和晚餐，晚餐為套餐式，共有5種主菜可選擇，在此用餐非常有情調。

享用完優雅的法式餐點後，可以到以歐洲童話故事為設計主題的清境瑞士小花園散步，園區內有著名的水上教堂、落羽松林步道、Open將迷宮花園、浪漫S型環湖步道，每天還有定時的水舞秀，是晚上約會的好去處。

▲老英格蘭莊園。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

清境牛肉麵

仁和路224附2號

夜晚的清境特別冷，能夠在海拔高處喝碗熱呼呼的湯，真是再幸福不過了！牛肉麵清澈的紅燒湯頭，入口帶有甘甜蔬果清香，麵條使用Q彈富有咬勁的手工拉麵，搭配上鮮嫩的牛肉及店家特調的酸菜，絕對是不可錯過的宵夜！

又到了跟大家說晚安的時刻了，讓清境的美景跟著我們一同進入夢鄉吧！

▲清境牛肉麵。（圖／美食客雅斐張提供）

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