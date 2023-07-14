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蘋果、韭菜要少吃！營養師傳授6招解決「肚子脹氣」不適

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▲▼營養師教改善肚子脹氣不適。（圖／Unsplash）

▲避免吃容易產氣的食物，蘋果也在內。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季氣溫高漲，這時候如果肚子又脹氣不適，讓人完全沒有食慾，這時候該怎麼做呢？營養師余朱青分享，脹氣嚴重時打嗝不斷、放屁更讓人無所適從，以下提供6招教你改善脹氣，快跟著做起來！

#餐後起來走走，不要久坐

營養師余朱青提醒，久坐最容易造成腹凸與脹氣，提醒大家吃飽務必起來走走，幫助腸胃蠕動，飯後散步也可以幫助消化唷。

▲▼營養師教改善肚子脹氣不適。（圖／Unsplash）

#細嚼慢嚥、固定進食

吃東西請放慢速度，若吃飯速度太快，容易在咀嚼時吞入空氣，且食物也無法徹底咀嚼，進而造成脹氣與消化異常，此外餓過頭也容易造成脹氣，請務必保持固定的吃飯時間。

#喝水、喝茶、少喝酒

營養師提醒，酒後胃脹是消化系統出了問題。長期飲酒容易造成胃炎，嚴重還會引發消化性潰瘍。茶葉則視品種與個人體質而定，想要消除脹氣喝水是您最好的選擇。

▲▼營養師教改善肚子脹氣不適。（圖／Unsplash）

#遠離碳酸飲料

夏季大家就想來杯冰飲，記得遠離碳酸氣泡飲料、糖與人工甜味劑皆有可能造成脹氣的可能性，平常容易脹氣的朋友，務必遠離汽水類的飲料。

#少吃產氣食物

洋蔥、韭菜等、西瓜、蘋果等部分蔬果屬於特別容易產氣的食物，容易脹氣的人應避免攝取過量，但絕非完全不吃唷，以免忽略了重要的營養素…。

▲▼營養師教改善肚子脹氣不適。（圖／Unsplash）

#腹部按摩、練瑜伽

按壓腹部上的「中脘穴」可改善大部分消化不良引發的脹氣，此穴道位於肚臍上方約13公分處，按壓時避免過於用力以免傷害皮膚，此外部分瑜珈動作也能有效改善腹脹。

關鍵字：

脹氣, 小腹, 營養師

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