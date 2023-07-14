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Jo Malone把香水變成身體噴霧、SABON仲夏花果系列一聞就愛上

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記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱夏季報到，越來越多人開始重視香氛清潔、保養，不少品牌都會推出限定香調，融入身體清潔保養中，除了噴香水之外，讓肌膚散發自然清香的好選擇。

▲▼Jo Malone把香水變成身體噴霧了 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 英國梨與小蒼蘭/藍風鈴/鼠尾草與海鹽身體香氛噴霧，各100ml，2700元。

Jo Malone London將三款經典香氣 - 英國梨與小蒼蘭、藍風鈴、鼠尾草與海鹽，化為全新身體香氛噴霧，運用天然萃取的甘油和角鯊烯配方，讓肌膚散發舒服清新的香氣，同時調理肌膚，感受鎖水保濕和細緻絲滑的潤澤感。

▲▼Jo Malone把香水變成身體噴霧了 。（圖／品牌提供）

▲SABON 仲夏花果 明星三部曲禮盒，1,580元。

SABON在今年夏季推出仲夏花果全系列單品，摘採優雅馥郁的牡丹與清新微甜的無花果，以花香與果香的奇幻香遇，創作出來自天堂般的香氣。值得一提的是，身體保濕部分推出清透滋潤的絲綢身體乳液，及具有水感的清爽保濕凝凍，可依個人夏季需求與喜好選擇質地。

▲▼Jo Malone把香水變成身體噴霧了 。（圖／品牌提供）

▲LE LABO BHF身體護理系列 去角質洗髮精，300g ，1,500元。

適合夏季的薄荷涼感，溫和磨砂質地清潔髮絲的同時煥發頭皮活力。植萃配方調和羅勒與馬鞭草的香氣，帶來柑橘調的綠意芬芳，全面昇華清新感受。

▲▼Jo Malone把香水變成身體噴霧了 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 蕾絲花馬鞭草沐浴膠（限量），250ml，880元。

蘊含來自普羅旺斯德隆地區有機馬鞭草萃取、胡蘿蔔籽油，與水融合後產生細緻綿密泡沫，能溫和清潔身體，為肌膚留下保濕滋潤的觸感與蕾絲花馬鞭草香氣。

關鍵字：

身體清潔, 身體保養, 香氛保養, 夏季

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