「不問成敗、堅持到底」，趙露思公開「減重3大心法」

▲趙露思成功甩掉嬰兒肥，據傳本人體重不到40公斤。（圖／翻攝自小紅書/趙露思、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

趙露思在陸劇《偷偷藏不住》中，美出新高度，仔細觀察她一齣一齣代表作，五官變得越加精緻，一切都和嬰兒肥消了有關，先前她曾在《小紅書》分享過自己在劇組裡的瘦身方法，有網友跟著做也成功減重。

趙露思先前一直為肉肉臉所苦，肩膀較為厚實的她，看起來就是離精緻差了一小步，她分享自己的減肥原則就是不問成敗，堅持到底，在劇組拍戲條件有限，但以下3點能做到，就離目標不遠了。

#一日之計在於晨，早上一定要吃早餐

她分享缺早飯，腦子就會跑得慢，所以早餐可以幫助加快一天的新陳代謝，她笑說：難道沒有發現吃過早餐的你，特別期待午餐嗎？就是因為加快了熱量燃燒的速度。

#多吃蔬菜和水果

她強調午餐要多吃蔬菜，女生多吃蔬菜，臉上是能掐出水來的，而水果則是可以當作零食，但是糖分高的熱帶水果要盡量避免。

#多喝水

她提到水能解百毒也解脂肪，每天喝水量約等於體重公斤乘以40。

除了以上三點，她的減重菜單中，晚餐和零食是不存在的，減重就是一個需要毅力的事情，如果晚上真的嘴饞可以多喝水，真的頂不住就吃低糖水果來填補肚子。