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泰漢堡王超狂「起司漢堡」完全沒肉！　20片爆量疊滿口感超罪惡

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記者鮑璿安／台北報導

速食業者創意沒有極限，最近泰國漢堡王 BURGER KING 推出一款新品真起司漢堡（real cheeseburger），這次的主角不是漢堡肉也不是炸雞，而是爆量起司夾在麵包內，從側面來看簡直太過癮，餐點果然瞬間爆紅，讓人難以想像真實口感！

▲泰國漢堡王 。（圖／翻攝自漢堡王推特）

▲泰國漢堡王新品真起司漢堡（real cheeseburger）掀起熱議 。（圖／翻攝自漢堡王推特）

泰國漢堡王日前在社群上公開這次的新品餐點真起司漢堡（real cheeseburger），餐點主要是以多達20片美國起司夾在漢堡內，讓起司從配角變成主角，而且索性不放肉類，也沒有任何多餘配料，讓人專注品味接近半融化狀態濃郁香醇的起司。

這款餐點售價為380泰銖（約新台幣341元），雖然比起一般漢堡貴，但因真材實料也吸引不少網友試吃，評價則相當兩極，有網友表示「太濃了」、「超過分」，也有人相當反彈，「我只能吃一半」、「下次不敢嘗試了」。

關鍵字：

泰國, 漢堡王, 起司, 漢堡

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