fb ig video ETtoday search mobile

台北101「101樓世界最高秘境花園」曝光　每日限量400人登頂

>

▲台北101「第101樓世界最高秘境花園」。（圖／業者提供）

▲台北101「第101樓世界最高秘境花園」重整開放。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

因應後疫情迎來的觀光客人潮，台北101觀景台人氣又重新回籠，而除了89樓觀景台之外，其實還有一處更高的觀景場域，就是台北101的第101樓，該樓層需轉多次電梯，是不易到達的場域，爲重新炒熱觀景台話題，台北101重新打造「秘境花園」，限量開放民眾「登頂」，每日僅開放400人。

旅遊產業回溫，台北101也看見更多外籍旅客。台北101表示，今年觀景台人潮較去年成長近4倍，國際觀光客與國人旅客占比約7：3，凸顯台北101是國際觀光客必訪景點之外，以30%的國人到訪率，也顯示觀景台是國人最愛的休憩景點之一。

▲台北101「第101樓世界最高秘境花園」。（圖／業者提供）

爲求能讓常客有新意，館景台也陸續引進多款話題餐飲，包括KafeD、白水豆花等熱門打卡店，也將過往曾是接待極重要賓客的私房景點、也就是第101樓打造成綠意盎然的秘境花園，準備用比89樓高度更廣的風景，加上精緻的背景佈置，讓民眾好好打卡與感受「新高度」。

要前往第101層樓，必須經過至少2至3次的電梯轉乘，是台北101大樓最不容易抵達的樓層，2022年開始對外開放，還可直接前往室外，近距離觀察台北101大樓最高的頂冠設計，也可體驗類雲端的感受，7月起該樓層內裝也進行升級，包括莊園光影牆面、雲朵鞦韆、花園展望平台等，在9月起還有數位光雕投影，讓你拍出最夢幻的打卡照。

▲台北101「第101樓世界最高秘境花園」。（圖／業者提供）

此外，台北101獨家與kafeD合作101F午茶秘境體驗，保留5組位於窗邊雅座的雙人席次，提供給預定「kafeD世界最高秘境花園午茶套餐」的旅客。品嘗德式冠軍咖啡及招牌年輪蛋糕，七夕情人節還有沁夏水果葡萄柚與紅心芭樂的mini年輪蛋糕、伯爵與黑醋栗馬卡龍的特別套餐，單套售價999元。

▲台北101「第101樓世界最高秘境花園」。（圖／業者提供）

台北101第101樓世界最高秘境花園，以每個準點開放一梯次方式入場，開放時間從中午12點至晚上7點，每天共8梯次，每梯次上限50人。觀光客每位門票售價980元；國人每位門票售價800元。

關鍵字：

台北101, 101樓, 秘境花園

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

就是想要你去猜！「嘴上不說但心裡很愛的」星座Top 4

就是想要你去猜！「嘴上不說但心裡很愛的」星座Top 4

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

妳是哪一種性格的美人？超準「寶石心測」解析內在秘密

「不問成敗、堅持到底」，趙露思公開「減重3大心法」

「不問成敗、堅持到底」，趙露思公開「減重3大心法」

最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己 易怒、忘東忘西！盤點熬夜的6大後遺症，你中了幾個？ 熱搜「韓劇」TOP 10出爐！俊昊潤娥CP只有第二名、冠軍後勁十足 《絕世網紅》朴圭瑛私服超圈粉！素顏男孩風、優雅芭蕾服洩漏小性感 超準！第一眼看到樹枝還是人臉？秒測你真實內心狀態 Jennie穿POLO連身洋裝好青春！20萬手錶藏匿小富婆身份 蘋果、韭菜要少吃！營養師傳授6招解決「肚子脹氣」不適

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面