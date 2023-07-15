台北101「101樓世界最高秘境花園」曝光　每日限量400人登頂

▲台北101「第101樓世界最高秘境花園」重整開放。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／台北報導

因應後疫情迎來的觀光客人潮，台北101觀景台人氣又重新回籠，而除了89樓觀景台之外，其實還有一處更高的觀景場域，就是台北101的第101樓，該樓層需轉多次電梯，是不易到達的場域，爲重新炒熱觀景台話題，台北101重新打造「秘境花園」，限量開放民眾「登頂」，每日僅開放400人。

旅遊產業回溫，台北101也看見更多外籍旅客。台北101表示，今年觀景台人潮較去年成長近4倍，國際觀光客與國人旅客占比約7：3，凸顯台北101是國際觀光客必訪景點之外，以30%的國人到訪率，也顯示觀景台是國人最愛的休憩景點之一。

爲求能讓常客有新意，館景台也陸續引進多款話題餐飲，包括KafeD、白水豆花等熱門打卡店，也將過往曾是接待極重要賓客的私房景點、也就是第101樓打造成綠意盎然的秘境花園，準備用比89樓高度更廣的風景，加上精緻的背景佈置，讓民眾好好打卡與感受「新高度」。

要前往第101層樓，必須經過至少2至3次的電梯轉乘，是台北101大樓最不容易抵達的樓層，2022年開始對外開放，還可直接前往室外，近距離觀察台北101大樓最高的頂冠設計，也可體驗類雲端的感受，7月起該樓層內裝也進行升級，包括莊園光影牆面、雲朵鞦韆、花園展望平台等，在9月起還有數位光雕投影，讓你拍出最夢幻的打卡照。

此外，台北101獨家與kafeD合作101F午茶秘境體驗，保留5組位於窗邊雅座的雙人席次，提供給預定「kafeD世界最高秘境花園午茶套餐」的旅客。品嘗德式冠軍咖啡及招牌年輪蛋糕，七夕情人節還有沁夏水果葡萄柚與紅心芭樂的mini年輪蛋糕、伯爵與黑醋栗馬卡龍的特別套餐，單套售價999元。

台北101第101樓世界最高秘境花園，以每個準點開放一梯次方式入場，開放時間從中午12點至晚上7點，每天共8梯次，每梯次上限50人。觀光客每位門票售價980元；國人每位門票售價800元。