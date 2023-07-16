凱特王妃打折洋裝美翻溫布敦　給落淚球員「愛的抱抱」超暖

▲凱特王妃穿Self-Potrait嫩綠色洋裝現身溫布敦球場。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

昨登場的溫布頓網球錦標賽女單大爆冷門，「非種子」捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）以6比4、6比4擊敗去年也闖進溫網決賽的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），奪下生涯首座大滿貫金盃，英國凱特王妃以一襲嫩綠色的Self-Potrait洋裝現身觀戰並頒獎，見到落敗的加博流著難過的眼淚，立刻獻上「愛的抱抱」打氣，暖心舉動成為焦點。

▲凱特王妃將女子單打冠軍獎牌頒給捷克女將萬卓索娃。（圖／路透社）

凱特王妃的「網球時尚」也深受關注，由於紫色與綠色是溫布敦網球錦標賽的代表色，因此綠色服裝成為她的首選，7月4日她與瑞士退役網球名將費德勒現身溫布敦球場時，身穿薄荷綠色的Balmain雙排釦西裝外套搭白色中長百褶裙贏得好評，昨她選穿馬來西亞籍設計師Han Chong自創品牌Self-Potrait上身為外套剪裁搭百褶裙的洋裝，俐落中又帶有浪漫氣息。





▲捷克女將萬卓索娃以非種子身分爆冷在溫布敦封后。（圖／路透社）

好消息是凱特王妃所穿的Self-Potrait嫩綠色洋裝，目前於精品網站折扣中，約13,000元可入手，她同時搭配英國珠寶商Cassandra Goad排列成花朵造型的珍珠鑽石耳環，展現優雅風範。





▲凱特王妃安慰在決賽中落敗的突尼西亞女將加博。（圖／路透社）