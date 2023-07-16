女孩們瘋狂討論！10位「高顏值F1帥哥車手」帶你一秒入坑

文／妞新聞

「F1一級方程式賽車」運動在全球已盛行多年，而在台灣也因為NETFLIX《Formula 1：飆速求生》實境影集讓許多人漸漸認識這項運動，甚至一腳踩進這全球最昂貴運動的坑裡。每場F1賽事除了追求速度的刺激感，許多賽車手的高顏值也是一大看點，也因此賽車運動一直以來女性車迷的比例出乎意料地高。想入門F1先別管那些複雜的規則，10位帥氣的現役車手你必須先認識，相信我看完你一定迫不及待手刀點開第一集！

2023 F1高顏值車手

1.Charles Leclerc

▲Charles Leclerc很受歡迎。（圖／IG@Charles Leclerc）



法拉利車隊，摩納哥人。當今F1運動的大門面就是Charles無誤！濃眉大眼、高挺鼻梁與笑起來深深的酒窩，五官完全就是典型帥哥標配，每個表情既可愛又帥氣，就算吃鱉照也照樣好看啦！粉絲們也大讚樂樂（台灣粉絲取的綽號）總像貓一樣，天生有種迷離、憂鬱的氣質，一舉一動都讓人好想收藏。而他跟多數車手一樣從小就踏入賽車世界，經歷了父親過世、摯友兼教父在場上意外逝世等事件，但仍能在賽場上拿出好成績，可見心理素質之強大，擁有實力與逆天顏值的他絕對是現今場上的人氣王之一。

2.Carlos Sainz Jr.

▲Carlos被歐美粉絲狂評為「帥到沒天理」。（圖／IG@Carlos Sainz）

法拉利車隊，西班牙人。Carlos無論長相、口音、眉宇之間都有著滿滿的拉丁風情，還自帶一股性感氣質，被歐美粉絲狂評為「帥到沒天理！」。深受兩屆世界拉力錦標賽冠軍的父親所影響，Carlos的職業生涯始於卡丁車，一路爬升至F1車手地位，證明不靠爸的優秀實力。不只外型備受喜愛，他幽默的個性也超級圈粉，常有些有趣的表情與對話被大家狂截圖，在場邊也最常與前隊友Lando及現任隊友Charles打鬧玩在一起，帥哥都跟帥哥玩畫面真的很美好呀！

3.Esteban Ocon

▲Esteban算是表現相當中規中矩的一位。（圖／IG@Esteban Ocon）

阿爾卑車隊，法國人。在目前中游車隊中，Esteban算是表現相當中規中矩的一位，但要知道凡能加入F1的車手都是世界頂級，實力都不容小覷。Esteban也是濃眉大眼的型男長相，現在時不時還留點不修邊的小鬍子，更展成熟男人韻味。事實上，從小就開始賽車生涯的他和Charles Leclerc、Pierre Gasly、George Russell等屬於同期車手，是從小玩到大的朋友，感情都很好，他在2018年曾與Max Verstappen（現任世界冠軍）賽後有過肢體衝突讓人好奇兩人的關係，不過兩人似乎早就忘了這段，還稱現在都是好朋友。

4.Pierre Gasly

▲Pierre與Charles是一路互相扶持的競爭對手。（圖／IG@Pierre Gasly）

阿爾卑車隊，法國人。Pierre最麻吉的朋友非Charles莫屬，不但是一路互相扶持的競爭對手，不比賽的時候還可以看到兩人相約看籃球、網球比賽，甚至一起去健身，「有我就有他」的黏踢踢模樣好令人羨慕。現年27歲的Pierre被粉絲評為擁有標準法國男人的天生性感，笑起來陽光可愛卻有粗獷的落腮鬍很有反差感，搶眼外型也讓他多次在品牌時裝秀、Met Gala上亮相。不過Pierre目前有個交往多年的女友Kika，要恢復單身請大家耐心再等等。

5.Lando Norris

▲Lando是現役車手間的人脈王。（圖／IG@Lando Norris）

麥拉倫車隊，英國人。Lando是現役車手間的人脈王，今年才23歲的他即使面對16年F1資歷的車手Lewis Hamilton也是無所懼，照樣稱兄道弟一起相約打遊戲，Charles、Russell、Max、Pierre都是他的線上遊戲好友。Lando外型被大家稱與演員湯姆霍蘭德（Tom Holland）很相似，兩人站在一起簡直是親兄弟，也都擁有天真活潑的單純個性，深受前輩晚輩喜愛，車隊大老闆也超級寵愛。Lando另一身份是直播主，沒有比賽的時候就上線玩遊戲和粉絲尬聊，在Twitch直播頻道有接近94.5萬個關注者，他還笑稱自己是「全職的主播，兼職的賽車手」。

6.Oscar Piastri

▲Oscar是現役車手中最年輕的。（圖／IG@Oscar Piastri）

麥拉倫車隊，澳洲人。現役車手中最年輕的Oscar是迷倒年輕車迷的小鮮肉一枚，目前仍是場上新秀，賽車手的強大氣場稍弱了一點，不過他總是展現鄰家男孩、靦腆又害羞的模樣也博得許多車迷關注，每次在場邊總是圍了一群年輕女孩搶著和他合照。場上車手對Oscar來說都是大前輩，本來個性就內向的他有點難打入其中，每次被鏡頭捕捉到總是默默待在車隊車庫裡，不過粉絲最近也發現他漸漸被隊友「Lando化」，個性變得活潑開朗展現不輸前輩們的大將之風，未來發展備受期待。

7.Lewis Hamilton

▲Lewis Hamilton是場上最敢穿的時尚王。（圖／IG@Lewis Hamilton）

賓士車隊，英國人。唯一的黑人現役車手、場上最敢穿的時尚王，現年38歲的Lewis擁有精緻五官看起來相當童顏，過去甚至有媒體忍不住問他護膚秘訣，他除了一套私藏的保養手法，自律的體能鍛鍊更是年輕的秘密。不同於其他車手穿得休閒舒適到賽場，Lewis為每一場賽事都精心準備時尚行頭，一套套名牌服上身，螢光色、獨特剪裁、極花俏圖案等沒有他不能駕馭的款式，首飾配件也是隨時掛一堆，曾經F1官方規定車手必須卸除首飾上場，Lewis還氣噗噗發文抗議，他也曾說過哪天如果不開車，他應該會投身時尚產業。對F1運動、英國體壇相當有影響力的他，也榮獲英國皇室頒發「爵士」封號，因此粉絲也常稱他為「Sir Lewis」！

8.George Russell

▲George加入賓士車隊後實力爆發。（圖／IG@George Russell）

賓士車隊，英國人。George從2019年正式加入F1，去年加入賓士車隊後優秀的實力不藏了，幾乎每場都能創下不錯的成績，更有車迷認為他很快就能追上七屆世界冠軍隊友Lewis的腳步。天生自帶英國紳士氣質的George，憑藉185cm的高挑，在場上總是格外亮眼有型，平時就有鍛鍊身材的他，偶爾也沒忘要秀秀養眼的肌肉，不隱藏的自戀感也討人喜歡！

9.Alexander Albon

▲今年賽季Alex的表現非常好。（圖／IG@Alexander Albon）

威廉斯車隊，泰籍英國人。原籍泰國的Alex在英國倫敦出生，從小就看著身為職業賽車手的父親比賽，也讓他早早就對賽車產生興趣，而今年賽季Alex的表現非常好，多次幫車隊爭取積分，也刷新個人成績。擁有陽光大男孩外型的Alex有著深邃的五官、健康黝黑肌膚，就像學校裡愛打球的帥氣學長，所到之處都風靡全場。Alex有個職業高爾夫球選手身份的女友Lily，她活潑外向的個性和天性樂觀的Alex實在太速配，熱愛運動的兩人不只在IG狂曬合照，圍場上也常看到他們甜蜜的身影。

10.Nico Hülkenberg

▲Nico外型充滿熟男味。（圖／IG@Nico Hülkenberg）

哈斯車隊，德國人。擁有菱角輪廓臉型、異國感的灰藍眼睛搭配金棕髮，Nico外型充滿熟男MAN味，吸引了不少姊姊粉喜愛，已結婚並育有一女的他也常帶女兒上班，可靠好男人形象獲得許多好評。已有12年F1資歷的Nico，實力雖然備受肯定，但很可惜至今都與頒獎台擦肩而過，不過本賽季在哈斯車隊表現不俗，看來他明年仍有很大機會爭取上頒獎台。

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