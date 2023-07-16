星巴克7／17起連續兩天買一送一　2個重點優惠一次拿

▲星巴克買一送一這樣買。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

7月星巴克再繼續寵粉，7／17與7／18連續兩天推出好友分享優惠，但兩天的優惠規則不一樣，只要記住2個重點「特大杯」、「指定品項」，就能輕鬆拿到回饋內容，先想好要揪哪個同事一起平分，或是鎖定想嘗試的飲品一次喝足吧！伯朗咖啡也有會員買一送一，不限單一品項選擇度更高喔。

星巴克7／17當天續推夏日好友分享日，當天上午11點到晚上8點，消費者至門市購買兩杯「特大杯」風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待，優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。未提供優惠門市可見文後列表。

而星巴克7／18雖然是買一送一，但僅限「指定品項」，優惠品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、風味那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。一樣要是特大杯以及同樣品項與冰熱才能享好友優惠。

伯朗咖啡館7月卡友獨享飲品買一送一，針對7月份周一7／17、7／24，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科、台南麻豆。