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昆凌身形走樣陷沮喪　靠皮拉提斯救回腹肌

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▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌日前曬出穿香奈兒泳裝照，大秀窈窕曲線。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

29歲的昆凌與周杰倫育有2女1子，一家五口幸福洋溢，「天王嫂」昆凌更被視為人生勝利組代表，沒料到她也有困擾已久的煩惱，昨於IG透露去年5月生完第三胎後，有一陣子覺得肚子回不去了而感到沮喪，但接觸皮拉提斯運動後，透過持之以恆的訓練終於讓她腹肌回歸，她不藏私與粉絲互動分享心得，也補充說明「飲食也很重要」。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌美背線條也無懈可擊。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

昆凌日前曬出泳池畔美照，只見她穿香奈兒（CHANEL）泳衣，盡顯凹凸有致的S形曲線，轉過身的背面線條也無懈可擊，讓網友盛讚3寶媽根本是少女，連關穎都留言「妳不是媽媽，是很正大女兒吧」。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌分享靠做皮拉提斯讓腹肌回歸。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌認為皮拉提斯改善了她的身型。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

原來美麗的背後是付出許多努力，昆凌靠皮拉提斯走出身材走樣的沮喪期，開始感受到腹肌的支撐，肚子漸漸收緊，逐步重拾自信，她表示不僅靠運動改善身型也更健康，她也從這段旅程中學會珍惜並照顧自己的身體，向粉絲們喊話無論外觀身型如何，都值得愛自己。此外，近期她也隨著老公周杰倫踏上球場打高爾夫球，開始領略小白球的魅力。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌近期也隨著老公周杰倫的腳步，開始打高爾夫球。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

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關鍵字：

昆凌, 香奈兒, CHANEL

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