孫芸芸愛馬仕鞋包色　逾12萬拖鞋全是大地色系

▲澳洲正值冬天，孫芸芸仍穿短版小背心搭迷你裙。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日在澳洲生活的「台灣第一名媛」孫芸芸，雖然當地正值冬天，她依然是一貫短版背心搭迷你裙與涼鞋的造型，露出招牌美腿趴趴走，全身上下除了黑色外，其他幾乎都是她最愛的大地色系，她特別po出包款、家飾照片，果然都離不開大地色系，連愛馬仕（Hermès）涼鞋都包色，亮出4雙鞋總價逾12萬元。

▲孫芸芸熱愛大地色系，愛馬仕2款涼鞋都購入米色與駝色款式，總值逾12萬元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

好穿又好看的愛馬仕涼鞋，讓熱愛大地色系的孫芸芸，直接打包駝色與米灰色款式，與她日常的休閒穿搭完美搭配。她所選的2款愛馬仕鞋，分別是飾以經典Kelly扣的Empire夾腳涼鞋，以及H字樣鞋面的Eze 30厚底拖鞋，絕配她的休閒風穿搭。

▲孫芸芸入手Fendi最新C’mon 包，也選擇棕色款。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

大地色系包款也是孫芸芸的心頭好，她剛入手Fendi 2023秋冬初登場的C’mon棕色皮革馬鞍包，圓潤柔和廓型優雅耐看，而磁扣翻蓋上裝飾復古金色金屬 FF 標誌，增添個性美，她開心問網友：「喜歡嗎？我好喜歡。」