fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸愛馬仕鞋包色　逾12萬拖鞋全是大地色系

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲澳洲正值冬天，孫芸芸仍穿短版小背心搭迷你裙。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日在澳洲生活的「台灣第一名媛」孫芸芸，雖然當地正值冬天，她依然是一貫短版背心搭迷你裙與涼鞋的造型，露出招牌美腿趴趴走，全身上下除了黑色外，其他幾乎都是她最愛的大地色系，她特別po出包款、家飾照片，果然都離不開大地色系，連愛馬仕（Hermès）涼鞋都包色，亮出4雙鞋總價逾12萬元。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸熱愛大地色系，愛馬仕2款涼鞋都購入米色與駝色款式，總值逾12萬元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

好穿又好看的愛馬仕涼鞋，讓熱愛大地色系的孫芸芸，直接打包駝色與米灰色款式，與她日常的休閒穿搭完美搭配。她所選的2款愛馬仕鞋，分別是飾以經典Kelly扣的Empire夾腳涼鞋，以及H字樣鞋面的Eze 30厚底拖鞋，絕配她的休閒風穿搭。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸入手Fendi最新C’mon 包，也選擇棕色款。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

大地色系包款也是孫芸芸的心頭好，她剛入手Fendi 2023秋冬初登場的C’mon棕色皮革馬鞍包，圓潤柔和廓型優雅耐看，而磁扣翻蓋上裝飾復古金色金屬 FF 標誌，增添個性美，她開心問網友：「喜歡嗎？我好喜歡。」

►昆凌身形走樣陷沮喪　靠皮拉提斯救回腹肌

►凱特王妃打折洋裝美翻溫布敦　給落淚球員「愛的抱抱」超暖

關鍵字：

孫芸芸, 愛馬仕, Hermes, Fendi

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

昆凌身形走樣陷沮喪　靠皮拉提斯救回腹肌

昆凌身形走樣陷沮喪　靠皮拉提斯救回腹肌

凱特王妃打折洋裝美翻溫布敦　給落淚球員「愛的抱抱」超暖

凱特王妃打折洋裝美翻溫布敦　給落淚球員「愛的抱抱」超暖

《王之國》李俊昊百萬伯爵錶不離手　帥氣皮衣洩富二代型男品味

《王之國》李俊昊百萬伯爵錶不離手　帥氣皮衣洩富二代型男品味

台灣珠寶藏家實力品味驚人　逾1.5億Tiffany石上鳥胸針納為珍藏 瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神 瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神 風・Luxury／千萬元米奇錶藏三問工藝　寶格麗大理石造陀飛輪錶　 韓韶禧變「好奇寶寶」狂摸珠寶　小露纖腰配魔術方塊項鍊漾童心 「神力女超人」側胸輪廓全都露　火辣裝扮強壓「芭比」風頭 珍妮佛安妮斯頓百萬金錶戴牢牢　蕭邦運動錶成造型亮點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面