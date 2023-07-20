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風・Luxury／「阿湯哥」勞力士Daytona連發　卡地亞錶也是心頭好

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▲▼ 湯姆克魯斯 。（圖／CFP）

▲湯姆克魯斯在《不可能的任務：致命清算 第一章》全球首映會前一天的雞酒會上，戴已停產的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

61歲的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期宣傳主演新片《不可能的任務：致命清算 第一章》，全球趴趴走，伴他參加記者會或電影首映會紅毯的錶款，一只換一只，但不難看出運動錶是他的心頭好，光是勞力士（Rolex）與賽車緊密連結的Oyster Cosmograph Daytona腕錶就有兩只。

▲▼Rolex,Cartier 。（圖／公關照）

▲湯姆克魯斯所戴的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶116500LN已停產，現改版為126500LN腕錶501,500元。（圖／勞力士提供）

湯姆克魯斯在《不可能的任務：致命清算 第一章》於羅馬舉辦全球首映會的前一晚雞尾酒會，他一身休閒搭配勞力士已停產的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶116500LN，今年此系列歡慶60周年，由最新型號126500LN取代，差異是面盤上的計時圈線條與時標都變得更細、6時位置「SWISS MADE」字樣之間加入皇冠的標記。

▲▼湯姆克魯斯 。（圖／達志影像/美聯社）

▲湯姆克魯斯現身紐約時，戴勞力士已停產的隕石面盤Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶。（圖／CFP）

▲▼Rolex,Cartier 。（圖／公關照）

▲勞力士2021年推出隕石面盤的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，當時定價1,132,500元，目前市場上飆破300萬元。（圖／勞力士提供）

現身紐約時，湯姆克魯斯則換上搭配隕石面盤的勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕錶，2021年推出時定價1,132,500元，但目前已經停產，身價水漲船高，市場上已飆破300萬元。

▲▼湯姆克魯斯 。（圖／達志影像/美聯社）

▲湯姆克魯斯到南韓宣傳時，戴卡地亞Santos de Cartier腕錶。（圖／美聯社）

知名品牌的經典錶款總能成功吸引湯姆克魯斯的目光，他到南韓宣傳《不可能的任務：致命清算 第一章》時，則戴著卡地亞（Cartier）Santos de Cartier腕錶大型款，此系列是Louis Cartier為巴西著名飛行員阿爾伯特山度士杜蒙（Alberto Santos Dumont）飛行所需而設計，特色是固定錶圈與錶殼的螺釘外露出來，成為最具個性的裝飾，也被閱精品無數的湯姆克魯斯納為收藏。

▲▼Rolex,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Santos de Cartier腕錶，大型款257,000元。（圖／卡地亞提供）

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關鍵字：

風Luxury, 湯姆克魯斯, 勞力士, Rolex, Cartier, 卡地亞

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