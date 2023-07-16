柏金包塞爆雜物、丟腳邊　珍柏金一生率性令人懷念

▲珍柏金2021年出席坎城影展一派率性的模樣，永遠留在粉絲心中。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國籍、長居法國的的女星珍柏金（Jane Birkin），今傳出在法國巴黎去世的消息，享壽76歲，她不僅在演藝圈演歌雙棲，在時尚圈更有無可撼動的地位，因為備受全球名流貴婦追捧的愛馬仕（Hermes）「柏金包」，正是因她而生並以她命名的經典作品，別人呵護不已的柏金包，她塞爆它還放在地上「物盡其用」，晚年更將5個柏金包都送出做慈善拍賣、籌募善款，展現她一生率性、追求自由的性格。

▲珍柏金拎的愛馬仕柏金包總掛滿小吊飾，並塞滿東西。（圖／路透社）





▲珍柏金總是隨手將愛馬仕柏金包放在腳邊。（圖／路透社）

1984年，在巴黎飛往倫敦的航班上，新手媽媽珍柏金的東西全從竹籃編織包掉出撒了滿地，坐在她身旁的恰好是時任愛馬仕行政總裁Jean-Louis Dumas，兩人聊起了女性對大型手袋的需求，她表示不用凱莉包是因為裝不了尿布與奶瓶，於是柏金包的構思在三萬呎高空上誕生，愛馬仕為她設計出以Calfbox小牛皮製成，長40公分，有兩條手挽帶、開口垂蓋、鎖釦和底部腳釘的大容量包款，並以她的姓氏命名為Birkin Bag柏金包。

▲珍柏金2012帶著柏金包欣賞愛馬仕大秀。（圖／路透社）

愛馬仕柏金包自此成為頂級包款的代名詞，想擁有一款必須要耐心等待，價位從30多萬牛皮款到數百萬的鱷魚皮款均備，在國際拍賣市場更是屢創新高價。一般貴客拎著柏金包總會相當愛護，但珍柏金總是用到極致，替自己的黑色柏金包掛滿吊飾、紅繩還貼著貼紙，塞著她的隨身物品、圍巾，和別人聊天時就扔在腳邊，相當隨興。

▲珍柏金隨身攜帶的愛馬仕黑色柏金包2021年於倫敦邦瀚斯拍賣會亮相，上面掛著她的紅繩，以約4,830,000元成交。（圖／翻攝邦瀚斯官網）





▲珍柏金的愛馬仕柏金包處處有她使用的痕跡。（圖／翻攝邦瀚斯官網）

珍柏金晚年將陪伴她多年的柏金包送出募款做慈善，最令人印象深刻是2021年倫敦邦瀚斯（Bonhams）拍賣會以約480萬元拍出她1999年起使用的黑色柏金包，提帶上有她的紅繩，甚至是家貓的齒痕等，她更使用修正液在內襯親筆簽名。

▲珍柏金（左）是時尚圈常客，與「時尚惡魔」安娜溫圖並肩看秀。（圖／美聯社）





▲珍柏金曾為Saint Laurent拍攝廣告，她穿上中性菸裝相當有型。（圖／品牌提供）



率性不羈的性格不僅反映在她使用柏金包的方式，也在穿搭上可見端倪，2年前現身坎城影展便是穿著白襯衫、牛仔褲，踩著她最愛的Converse帆布鞋，雖為英國人，但法式時尚風格深植在她的靈魂中，經常是精品大秀的頭排嘉賓，69歲時曾拍Saint Laurent拍攝廣告。今年2月她還現身巴黎看CELINE男裝秀，沒料到今傳出她離世消息，讓時尚圈同感不捨，永遠懷念這位不朽的時尚icon。