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營養師：6種人要當心喝「提神飲料」，提神不等於消除疲勞

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▲▼營養師：6種人要當心喝「提神飲料」 。（圖／UNSPLASH）

▲營養師建議提神飲料不要長期喝。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

暑假到處都塞車，你累了嗎？不少人運動或是熬夜後，都習慣買瓶能量飲料，但營養師高敏敏表示，短暫提神不等於解除疲勞，因能量飲料內含多種提神成分，若長期喝提神飲料、不注重休息也會讓身體的體力透支累積，進而影響健康。

營養師高敏敏解釋，能量飲之所有會讓人有精神，大部分是因為裡面含有咖啡因、牛磺酸和維生素B群等提神成分，像是咖啡因能協助提神、幫助代謝，牛磺酸能使大家保持高強度獲高腦力的重要營養素，維生素B群同樣能幫助新陳代謝、穩定情緒、降低疲勞感。

高敏敏分享，人體會感覺疲勞、精神不濟，是身體發出需要休息的訊息，若是補充機能飲料，只能達到提神效果，而非真正補體能。她也提醒若長期喝提神飲料、不注重休息也會讓身體的體力透支累積，進而影響健康。

咖啡因是一種神經興奮劑，攝取咖啡因後會刺激人體的中樞神經系統，讓人消除睡意，但卻不代表能消除疲勞。一般來說，咖啡因的作用可達3～4小時，隨著每個人的體質不同而效果不一。

咖啡因雖有提振精神、增加專注力的效果，若過量攝取，可能會產生心悸、睡眠障礙、心律不整等症狀。當身體進行長時間活動，會開始耗損體內的牛磺酸，因而產生疲憊感、精神不振，此時適當的補充甲硫胺酸和半胱甘酸及維他命B6，身體會開始製造「牛磺酸」緩解疲憊感。但這些人需要更加注意攝取：

▲▼營養師：6種人要當心喝「提神飲料」 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#心血管疾病者

短時間內攝取較多能量飲料會改變心率和血壓。而能量飲不只有咖啡因成分，有些還添加了其他興奮劑，都會帶來負擔。

#心律不齊者

短時間內大量飲下含大量咖啡因的機能飲料，容易造成心肌細胞過度釋放鈣離子，進而引發心律不整。

#長期失眠者

飲料中的咖啡因含量會導致難以入睡，進一步減少總睡眠時間。若是晚上飲用容易影響睡眠品質，使身體無法進入深睡狀態，甚至引發失眠。

#孕婦孩童

避免咖啡因透過母乳傳遞給新生兒，未成年的孩子不應飲用：主要是咖啡因會干擾神經系統和骨骼的生長發育，且能量飲料通常碳水化合物含量也較高，經常喝可能會提升體重超重、肥胖及牙齒腐蝕的風險。

#腸胃疾病者

咖啡因會刺激胃酸分泌，導致消化不良和泛酸。特別是有胃潰瘍和燒心症狀，或是喝完咖啡出現胃悶、胃灼熱、胃痛等症狀的人要少喝咖啡。

#骨質疏鬆者

咖啡因具利尿作用，導致體內水份排出體外，使體內鈣、鎂、鉀等電解質的流失，因此將咖啡因列為造成骨質疏鬆的危險因子。

營養師高敏敏最後也提醒，因為機能飲料是藉由身體代償機轉提取儲備能量，將來還是要償還的；並且機能飲料的提神時間只能延續約2~4小時，如果體能相當疲憊情況下飲用，不但提神效果變差，甚至消失；還會加速身體疲勞，種下健康隱憂。

關鍵字：

提神飲料, 營養師

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