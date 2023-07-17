凱特王妃久坐觀賽糗了　溫布頓頒獎綠裙皺巴巴

▲身穿綠色Roland Mouret洋裝的凱特王妃，手捧金盃準備頒獎給溫布頓男單冠軍艾卡瑞茲。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

熱愛網球的英國凱特王妃，昨與老公威廉王儲帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主，一同現身溫布頓球場欣賞男子單打決賽，身為全英網球會贊助人的凱特王妃肩負頒獎大任，她再度選穿溫網傳統色的綠色裙裝優雅亮相，唯一美中不足的是合身剪裁的連身裙因布料材質關係，產生一條一條的皺痕，粉絲替她緩頰說：「畢竟這場球賽打了近5小時嘛！坐很久了。｣

▲英國王儲威廉與凱特王妃，帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主一起欣賞溫網男單決賽。（圖／路透社）

一般人衣櫃中綠色服裝的比例較少，但凱特王妃造訪愛爾蘭、參加聖派翠克節、出席溫網球賽，幾乎都以各種深淺色調的綠色服裝亮相，光是本屆溫網她亮相3次，就已有3套截然不同的設計，讓人好奇她究竟收藏多少綠色系服裝。昨她所穿的是英國設計師品牌Roland Mouret要價逾3萬元的祖母綠色過膝洋裝，但因為布料材質易皺，且她久坐看西班牙20歲小將艾卡瑞茲與塞爾維亞名將喬科維奇的五盤大戰，站起來頒獎時腹部以下裙子盡是一道道皺痕，頓時有些糗。

▲坐在皇家包廂的夏綠蒂公主（左起）與喬治王子在爸爸的指引下，向群眾揮揮手。（圖／路透社）

凱特王妃與王儲威廉也帶著兒子喬治王子與女兒夏綠蒂公主，一起到溫網欣賞精采的男子單打決賽，兩位小朋友見到緊張處時而癟嘴，看到好球又忍不住振臂歡呼，和父母一樣投入，而坐在他們一家四口的觀眾也都是巨星名流，後兩排有前任007男星丹尼爾克雷格與明星老婆瑞秋懷茲，一同欣賞刺激的男單決賽。