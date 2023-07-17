fb ig video ETtoday search mobile

凱特王妃久坐觀賽糗了　溫布頓頒獎綠裙皺巴巴

>

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲身穿綠色Roland Mouret洋裝的凱特王妃，手捧金盃準備頒獎給溫布頓男單冠軍艾卡瑞茲。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

熱愛網球的英國凱特王妃，昨與老公威廉王儲帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主，一同現身溫布頓球場欣賞男子單打決賽，身為全英網球會贊助人的凱特王妃肩負頒獎大任，她再度選穿溫網傳統色的綠色裙裝優雅亮相，唯一美中不足的是合身剪裁的連身裙因布料材質關係，產生一條一條的皺痕，粉絲替她緩頰說：「畢竟這場球賽打了近5小時嘛！坐很久了。｣

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國王儲威廉與凱特王妃，帶著長子喬治王子與長女夏綠蒂公主一起欣賞溫網男單決賽。（圖／路透社）

一般人衣櫃中綠色服裝的比例較少，但凱特王妃造訪愛爾蘭、參加聖派翠克節、出席溫網球賽，幾乎都以各種深淺色調的綠色服裝亮相，光是本屆溫網她亮相3次，就已有3套截然不同的設計，讓人好奇她究竟收藏多少綠色系服裝。昨她所穿的是英國設計師品牌Roland Mouret要價逾3萬元的祖母綠色過膝洋裝，但因為布料材質易皺，且她久坐看西班牙20歲小將艾卡瑞茲與塞爾維亞名將喬科維奇的五盤大戰，站起來頒獎時腹部以下裙子盡是一道道皺痕，頓時有些糗。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲坐在皇家包廂的夏綠蒂公主（左起）與喬治王子在爸爸的指引下，向群眾揮揮手。（圖／路透社）

凱特王妃與王儲威廉也帶著兒子喬治王子與女兒夏綠蒂公主，一起到溫網欣賞精采的男子單打決賽，兩位小朋友見到緊張處時而癟嘴，看到好球又忍不住振臂歡呼，和父母一樣投入，而坐在他們一家四口的觀眾也都是巨星名流，後兩排有前任007男星丹尼爾克雷格與明星老婆瑞秋懷茲，一同欣賞刺激的男單決賽。

►凱特王妃打折洋裝美翻溫布頓　給落淚球員「愛的抱抱」超暖

►柏金包塞爆雜物、丟腳邊　珍柏金一生率性令人懷念

關鍵字：

凱特王妃, 溫布頓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

柏金包塞爆雜物、丟腳邊　珍柏金一生率性令人懷念

柏金包塞爆雜物、丟腳邊　珍柏金一生率性令人懷念

孫芸芸愛馬仕鞋包色　逾12萬拖鞋全是大地色系

孫芸芸愛馬仕鞋包色　逾12萬拖鞋全是大地色系

昆凌身形走樣陷沮喪　靠皮拉提斯救回腹肌

昆凌身形走樣陷沮喪　靠皮拉提斯救回腹肌

凱特王妃打折洋裝美翻溫布頓　給落淚球員「愛的抱抱」超暖 《王之國》李俊昊百萬伯爵錶不離手　帥氣皮衣洩富二代型男品味 台灣珠寶藏家實力品味驚人　逾1.5億Tiffany石上鳥胸針納為珍藏 瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神 瑪格羅比復刻古董芭比造型　夜晚改當性感女神 風・Luxury／千萬元米奇錶藏三問工藝　寶格麗大理石造陀飛輪錶　 韓韶禧變「好奇寶寶」狂摸珠寶　小露纖腰配魔術方塊項鍊漾童心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面