溫網冠軍的勞力士金錶好閃　隕石面Daytona價格飆高

▲艾卡瑞茲（左）於本屆溫網封王，他與喬科維奇分別戴上代言的勞力士錶與HUBLOT錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

西班牙20歲小將艾卡瑞茲（Carlos Alcaraz），在本屆溫布頓男單決賽歷經5盤大戰，粉碎36歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）5連霸夢想，奪下他人生第二座大滿貫冠軍獎盃，他高舉溫布頓金盃時亮出代言的勞力士（Rolex）錶，是2021年發表的隕石面盤黃K金款Cosmograph Daytona腕錶，目前已停產，市場價超越當時定價約264萬元。

▲艾卡瑞茲親吻冠軍獎盃，亮出勞力士隕石面盤黃K金款Cosmograph Daytona腕錶。（圖／路透社）

勞力士選擇代言人眼光向來精準，與已退役的瑞士網球名將費德勒建立長遠的合作關係外，去年則簽下西班牙新星艾卡瑞茲，他在溫網擊退喬科維奇高舉金盃時，手腕上是勞力士18K金打造搭配黑色陶瓷圈、隕石面盤的Cosmograph Daytona腕錶，亮晃晃的設計與金盃齊放閃。

▲喬科維奇戴HUBLOT Big Bang系列Integrated綠色陶瓷腕錶，749,000元。（圖／Hublot提供）

難掩落敗失望之情的喬科維奇，則在頒獎時戴上HUBLOT Big Bang系列Integrated綠色陶瓷腕錶，他擔任HUBLOT品牌大使2年多來，始終戴著749,000元的Big Bang Meca-10十日鍊藍陶瓷腕錶，此次終於換錶戴，且是恰好呼應溫網代表色的綠色陶瓷錶，透視面盤設計可一窺自製計時機芯奧秘。