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林思宇踩Havaianas涼拖讓腳變美　自曝擇偶先觀察對方腳趾

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記者鮑璿安 ／台北報導

巴西休閒人字拖品牌 Havaianas哈瓦仕今（17日）舉辦新品發表會，請到品牌好友林思宇（宇宙）出席演繹，她說自己一直以來是品牌的忠實粉絲，認為拖鞋有修飾腳型的效果，就連在擇偶時，林思宇也特別注重對方手腳指甲的乾淨程度，是隱藏的加分條件。

▲▼ Havaianas哈瓦仕 。（圖／品牌提供）

▲林思宇穿著夏季氛圍的綠色洋裝搭配上Flash Urban Plus款式拖鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ Havaianas哈瓦仕 。（圖／品牌提供）

▲適合夜晚穿著的亮面You Malta Metallic 。（圖／品牌提供）

林思宇這次穿著夏季氛圍的綠色洋裝搭配上Flash Urban Plus款式拖鞋，她認為鞋款細節相當可愛，因有雞蛋花瓣的撞色設計，很適合約會穿著，讓人注意到腳上有繽紛小巧思。聊到與品牌的淵源，林思宇表示：「我人生第一雙人字拖就是 Havaianas的，是衝著品牌買的，而且一穿就上癮。」因此得知要擔任品牌好友時相當興奮，她特別推薦適合夜晚穿著的亮面You Malta Metallic，以及具有包覆性的戶外涼拖鞋 You Paraty。

▲▼ Havaianas哈瓦仕 。（圖／品牌提供）

▲林思宇演繹You St Tropez Print 涼拖 。（圖／品牌提供）

林思宇這次要演繹多款露趾鞋，起初也一度對腳沒信心，「我自己的腳趾頭其實沒有很修長，但是鞋款會修飾腳，本人也害怕在那麼多人面前露出腳，這是對我腳趾頭的一大挑戰。」她自曝私下也會默默觀察異性的手腳，希望對方的指甲是乾淨漂亮的，才會產生好感。

▲▼ Havaianas哈瓦仕 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals 推出 2023夏日系列新品ADILETTE ESSENTIAL拖鞋 。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals 推出 2023夏日系列新品，ADILETTE ESSENTIAL拖鞋帶來寬版三條紋皮革鞋面，如雲朵般軟Q並提供舒適腳感，加厚鞋底可在走路時包覆雙腳，以夏日薄荷綠與玫瑰粉色，讓女孩夏日可愛出遊，輕盈上街。
 

關鍵字：

人字拖, Havaianas, 哈瓦仕, 林思宇

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