林俊傑勞力士「保羅紐曼面」伴飛　卡地亞百年經典錶絕配舞台裝

▲林俊傑穿西裝搭配卡地亞Santos de Cartier玫瑰金腕錶。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林俊傑是演藝圈知名的愛錶人士，從日常生活到舞台上，總有百萬甚至千萬名錶相伴，日前他在澳門工作時，西裝袖口露了卡地亞（Cartier）金錶，方正外型讓人一眼就認出是要價116萬元的Santos de Cartier大型款玫瑰金腕錶，沒有複雜的功能、華麗的寶石，卻是氣勢十足，橫跨近百年的經典作品雋永耐看。

▲卡地亞Santos de Cartier玫瑰金腕錶，大型款1,160,000元。（圖／卡地亞提供）

路易卡地亞（Louis Cartier）1904年創作的Santos de Cartier腕錶，源自好友飛行員亞伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）的期望，他希望在駕駛飛機時能同步看時間，無須再停下手邊動作從口袋掏出懷錶，催生出第一只現代腕錶，1911年Santos de Cartier腕錶正式開賣，獲得空前的成功，顛覆當時圓形時計為主流的美學觀，以大膽創的方形外貌與外露螺絲為標誌性設計，至今依然是品牌熱賣錶款。

▲林俊傑搭機戴勞力士古董保羅紐曼面Daytona錶。（圖／翻攝jjlin IG）

林俊傑也熱愛古董錶，尤其具話題性的勞力士（Rolex）老錶，日前他搭機時即亮出「保羅紐曼面」的Daytona腕錶，其面盤的特色在於3、6、9 時位置副錶盤中央具備十字準線，並採方塊狀時標，被暱稱為「骰子面」；而9時方向的小秒盤也有別於一般印有20、40、60數字的設計，改呈現15、30、45、60數字，是市場上炙手可熱的錶款。