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營養師教「逆轉高血脂」5大飲食秘訣：多吃全穀物保養血管

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▲▼ 營養師教「逆轉高血脂」5大飲食秘訣 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教調整飲食，預防、改善高血脂狀況。（圖／達志示意圖，以下同）

記者張毓容／綜合報導　

高血脂與高血壓、高血糖一起被統稱為「三高」，而高血脂症與心血管疾病、高血壓、糖尿病等慢性疾病習習相關，隨著現代人飲食習慣和生活作息改變，越來越多人有高血脂狀況，且有年輕化趨勢。營養師毛蕾就表示，高血脂是可以逆轉的！只要調整飲食習慣，做好以下5個大原則，就能讓你輕鬆保護血管，養出健康體質。

＃吃足量的蔬菜和水果

新鮮蔬菜和水果要吃夠，且種類越豐富，營養素越是全面，尤其是深色的蔬果，各種營養素都更豐富。但是營養師也提醒，別貪方便把蔬果榨成果汁來喝，榨成果汁容易造成營養素損失，也會讓游離糖增加。

▲▼ 營養師教「逆轉高血脂」5大飲食秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃多吃全穀物

多吃全穀物、少吃精緻的主食，建議可用全穀物替代部分精緻主食。全穀物富含膳食纖維，有利於控血糖、降低血脂，建議日常可以常吃燕麥、黑米、糙米、蕎麥、全麥、藜麥等。

▲▼ 營養師教「逆轉高血脂」5大飲食秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃多吃健康的蛋白質食物

營養師建議多選擇植物性的蛋白質，像是扁豆、豌豆、堅果、大豆和豆腐、豆漿等豆製品，有助於降低心血管疾病的發病風險。另外，魚、蝦等海鮮類食物也是很推薦的優質蛋白質來源；而肉類則建議多選瘦肉，少吃肥肉、內臟、豬腳等高飽和脂肪的肉類，還有像是香腸、培根、火腿、肉乾等加工肉製品也一定要少吃。

＃選擇不飽和脂肪酸豐富的植物油

家中食用油建議使用像是核桃油、亞麻籽油、紫蘇籽油、葵花籽油、大豆油等，不飽和脂肪酸酸較高的植物油。

▲▼ 營養師教「逆轉高血脂」5大飲食秘訣 。（圖／達志示意圖）

＃選擇加工程度低的食物

營養師建議選擇加工程度較低的食品，多吃天然植物性的食物，也可以選擇低加工的禽、畜、肉、蛋、奶類食物。就是盡量多以天然原型食物為主，少吃泡麵、披薩、炸雞、餅乾、飲料、冰淇淋、糖果等超加工食品。

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關鍵字：

高血脂, 血脂, 改善, 預防, 飲食, 調整, 食物, 秘訣, 營養師

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