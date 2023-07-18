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星巴克7／18特定品項買一送一　有星冰樂喝起來！

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▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

▲星巴克今推限定品項買一送一。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

你昨天好友分享了嗎？星巴克今（7／18）續推買一送一優惠，還沒喝到的星迷們今天還能再去踩點喔，今從上午11點起至店購買特定品項，只要購買特大杯即可享買一送一優惠，明（7／19）85度Ｃ也有周三黑糖珍珠系列第二杯半價優惠，每天都有小確幸一起喝起來！

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克今從上午11點至晚上8點，推出「指定品項」買一送一，優惠品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，只要至店購買特大杯以及同樣品項與冰熱就能享好友優惠。未提供優惠門市可見文後列表。

▲怡客、85度C買一送一優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C即將在8月邁入第19周年慶，屆時會在月初推出一連串優惠活動，目前針對每周三推出「黑糖珍珠日」，旗下的黑糖珍珠系列在當天均可享第二杯半價優惠，回饋方式是以低價者計，不需購買兩項同品項商品，而周五則有中大杯咖啡第二杯半價優惠，限同品項同大小，且目前全品項咖啡為免費升級厚咖啡規格。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科、台南麻豆。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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