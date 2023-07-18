53歲工藤靜香養生秘訣公開！自爆不愛運動、「飯前吃水果」超重要

文／妞新聞

紅遍90年代的天后「工藤靜香」，當年和木村拓哉閃婚震驚了整個演藝圈，雖然在婚後鮮少看到她在媒體前露面。不過，出道35年的工藤靜香也重磅宣布要在9月2日來台舉辦演唱會！近日為了宣傳搶先登台的她，也特別分享了自己的養生秘訣，並且自爆其實不喜歡運動！？

工藤靜香養生秘訣

1.飯前吃水果

今年53歲的工藤靜香如何保養體態，想必也是大家最好奇的一件事情吧？對她來說「飲食」就是養生秘訣中的最大一環。工藤靜香：「雖然有時候也會吃很多甜點、吃到很飽，但基本還是在用餐之前，多吃蔬菜和水果。所有吃下肚的食物，都要保持最佳的平衡。」

▲工藤靜香。（圖／IG@kudo_shizuka，下同）

2.營養均衡

平常有著下廚習慣的工藤靜香，對於手作料理也有一定的堅持，並強調了「均衡」的重要性。比如說，今天的蛋白質攝取了牛肉，明天就會變更成雞肉，或是後天就來吃魚肉等以此類推，盡量不要去重複每天吃的食物。

3.帶小狗散步

雖然工藤靜香在大眾眼中有著「熱愛運動」的健康形象，不過她則自爆：「其實不喜歡運動」。同時她更說道，兩年才會去衝一次浪，而且回來之後都會全身痠痛。而工藤靜香也揭露了日常較能實行的運動即是「帶小狗散步」，因為帶小狗散步必須得走非常快，在這個快速的行走之下，對健康也有相對的幫助。





看完工藤靜香的養生秘訣後，果真要維持健康的體態，就要先從吃的東西下手，就讓妞編輯和大家相約演唱會那天，親眼見證最美大嫂工藤靜香的美麗身影吧！

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