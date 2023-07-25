降溫必備！六款草編鞋推薦　森林綠、杏桃色是今夏大勢

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

草編鞋（Espadrilles）據悉是源自法國與西班牙交界處的農民所發明，炎熱的天氣需要穿著透氣性強的鞋履，因此運用草繩編織成鞋底讓穿著者感到輕盈舒適，時至今日更演變成夏日造型中的搭配良伴。

BURBERRY這雙有著馬術騎士徽標印花的草編鞋，搭配深紫晶色能帶出高雅氣質，炎炎夏日腳踩一雙就能吸引眾人目光。

如果你在找尋一雙簡潔卻有著標誌性設計的草編鞋，CELINE這雙肯定能符合你的需求，運用小牛皮製作的標誌細節搭配白色帆布讓人一眼就愛上！

如果你在夏日想嘗試不一樣的顏色，編輯推薦Chloé這雙Piia森林綠草編鞋，舒適的色調帶出內斂質感，不過分張揚，即便到了秋季穿也適合。

如果在炎夏想要來些奢華感卻又無法穿上厚重鞋履，那麼Dior此雙有著經典印花搭配淡粉色的草編鞋就能夠滿足你的需求！

時尚迷肯定知道，明年「杏桃色」將成為熱門色調，夏日搭配不妨先小試身手，將同色調鞋款融入造型中吧！

如果今夏想來些不同設計的草編鞋，CHARLES & KEITH這款有著瑪莉珍外型的草編鞋能為你的夏日造型帶來更豐富的變化！

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