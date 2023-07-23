韓韶禧改當迪奧小公主！暗黑風格搭Lady Dior超有個性

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓韶禧不論是外型、演技皆備受矚目，加上親切的好形象，難怪精品代言一個接著一個找上門。若是平常有在關注韓韶禧動向的，應該都有發現她為Dior拍攝了香氛系列廣告，身上的愛包除了有小資女最愛的Charles & Keith，一連背了三款不一樣的Lady Dior，以為Lady Dior只有優雅氣質的你，不妨一起來看看韓韶禧其他Lady Dior穿搭造型：

韓韶禧Lady Dior穿搭

街頭個性

編輯私心最喜歡像韓韶禧這般仙女氣質＋街頭個性穿搭的衝突感，從之前韓韶禧暗黑系機場穿搭應該就有發現，歐膩的私服造型別有個性。紅色漆皮的中碼Lady Dior，韓韶禧以全黑的造型搭配拉出畫龍點睛的效果。

性感又率性

Lady Dior因黛安娜王妃而有了經典與優雅的代名詞，新版的Lady D-Joy將包包的外型改為狹長的長方形，為Lady Dior變化出另一種年輕氣質。選擇了小碼的Lady D-Joy，韓韶禧以一件平口紮染上衣搭配同花色的圍巾，同色系的牛仔褲配上白色包包，完全就是夏天的造型啊！

暗黑甜美

而在前陣子的機場穿搭，又一套暗黑造型示範，吊帶短裙搭配一雙綁帶黑靴，韓韶禧這回拿的是微型的Lady Dior，在提把上綁著一條花卉絲巾，為整體造型注入一點少女甜美感，卻又不失韓韶禧的獨特暗黑穿搭風格。

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