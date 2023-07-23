fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧改當迪奧小公主！暗黑風格搭Lady Dior超有個性

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓韶禧不論是外型、演技皆備受矚目，加上親切的好形象，難怪精品代言一個接著一個找上門。若是平常有在關注韓韶禧動向的，應該都有發現她為Dior拍攝了香氛系列廣告，身上的愛包除了有小資女最愛的Charles & Keith，一連背了三款不一樣的Lady Dior，以為Lady Dior只有優雅氣質的你，不妨一起來看看韓韶禧其他Lady Dior穿搭造型：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

韓韶禧Lady Dior穿搭

街頭個性

編輯私心最喜歡像韓韶禧這般仙女氣質＋街頭個性穿搭的衝突感，從之前韓韶禧暗黑系機場穿搭應該就有發現，歐膩的私服造型別有個性。紅色漆皮的中碼Lady Dior，韓韶禧以全黑的造型搭配拉出畫龍點睛的效果。

性感又率性

Lady Dior因黛安娜王妃而有了經典與優雅的代名詞，新版的Lady D-Joy將包包的外型改為狹長的長方形，為Lady Dior變化出另一種年輕氣質。選擇了小碼的Lady D-Joy，韓韶禧以一件平口紮染上衣搭配同花色的圍巾，同色系的牛仔褲配上白色包包，完全就是夏天的造型啊！

暗黑甜美

而在前陣子的機場穿搭，又一套暗黑造型示範，吊帶短裙搭配一雙綁帶黑靴，韓韶禧這回拿的是微型的Lady Dior，在提把上綁著一條花卉絲巾，為整體造型注入一點少女甜美感，卻又不失韓韶禧的獨特暗黑穿搭風格。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【包你入坑5原因】投資Birkin勝過黃金，一定要買柏金包的5個關鍵理由

● 韓韶禧私服同款5個單品全都能平價入手！小CK樂福鞋特價中、EMIS配件女明星都愛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓韶禧, DIOR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

微辣「短版背心」百搭好入手！6款平價推薦　UNIQLO不到200元

微辣「短版背心」百搭好入手！6款平價推薦　UNIQLO不到200元

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

女友越兇就越愛的三大星座男！TOP 1個性叛逆絕不能寵，適時發火才會節制

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟

看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟

Seiko薄還要更薄　復刻稜角分明經典錶露新意 小S女兒許曦文穿高衩秀長腿、周湯豪每天換香水　站台美妝大呼緊張 韓韶禧改當迪奧小公主！暗黑風格搭Lady Dior超有個性 誠品「理想的文具」200公尺人龍等進場　利百代印泥包包超可愛 新崛江商圈時尚新地標　克萊亞扎根南臺灣為顧客打造尊榮體驗 《絕世網紅》李清娥超愛NIKE球鞋　私下率性男友風穿搭更有魅力 麥卡倫的雪莉桶王者之道：守護威士忌靈魂的驚人標準

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面