BLACKPINK全員愛穿工裝褲！不挑身形還超修飾線條　Y2K穿搭必須來一件

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

隨著Y2K的穿搭熱潮回歸，除了短版上衣、老爹鞋之外，還有一件單品絕對不能少，那就是褲管兩側有著標誌性大口袋的「工裝褲」，不僅隨便一穿就能有美式復古的休閒感，更是不挑身形的修飾單品，熱度高到連大勢女團BLACKPINK全員都穿上，如果你還不知道怎麼搭配工裝褲，現在就跟著女神們學吧！

BLACKPINK全員工裝褲穿搭

Lisa 短版上衣＋工裝褲

個性陽光活潑的Lisa，擁有167公分的高挑衣架子身材，身著工裝褲的造型也不少，而Lisa個人最常搭配的方式就是「短版上衣＋工裝褲」，而這樣的穿搭方式剛好就超不挑身高，嬌小的女生也可以運用這樣的穿搭方式，透過露出一點腰部的肌膚讓比例看起來更好！

Jennie 寬鬆上衣＋工裝褲

身高比較嬌小的Jennie則是在私服穿搭中為大家示範中性的Boy運動風格搭配，除了以寬鬆的連帽上衣、運動外套搭配工裝褲之外，其實簡單一件的短袖上衣，也能馬上穿出休閒的街頭造型！

Rosé 工裝褲穿出優雅感

身為全團身高最高的Rosé，纖細的身材與四肢，將中性帶點粗獷的工裝褲直接穿出了優雅感，而Rosé雖然也是跟Lisa一樣選擇短版的上衣，不過在剪裁上則是多了精緻的細節，像是這件背心領口較高但側邊開岔的設計，就減少了一點運動感。

Jisoo 皮衣＋工裝褲

溫柔感十足的Jisoo也是工裝褲愛好者之一，而她搭配的方式也很有個人特色，屬於帶點甜酷感的風格，選擇以強烈風格的皮衣搭配工裝褲，讓兩種不同材質的搭配有了新鮮的火花，更直接展現工裝褲的搭配性真的很高！

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