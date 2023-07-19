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萊恩葛斯林行走肯尼！撐得起芭比粉　4套男友穿搭最亮眼

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

真人版《芭比》電影即將上映，你是否也迫不及待想買票進戲院一探究竟？近日萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和女主角瑪格羅比（Margot Robbie）馬不停蹄地到各地為電影宣傳做準備，看完近日瑪格羅比的芭比造型，以下再為你整理出4套萊恩葛斯林所演繹的肯尼穿搭，而且其中幾套還是真的參考肯尼娃娃！

雷恩葛斯林《芭比》肯尼穿搭

芭比粉不是女生專利

誰說芭比粉只有女生才可以駕馭？萊恩葛斯林深淺兩種粉紅的西裝穿搭依舊帥度破表，一雙白色皮鞋加上他的小麥健康膚色，把粉紅色穿出費洛蒙魅力。

若心裡真的無法踏過整套的粉紅色穿搭，或者可以試試看撞色的搭配。時序正值炎熱的夏天，沁涼的彈珠汽水藍搭配草莓雪酪色襯衫，宛如夏日最佳消暑甜點。

消暑檸檬塔黃

夏天必吃的甜點有很多，解膩又爽口的檸檬塔絕對是其中之一。活潑的檸檬奶油色，沒有粉紅色來得那麼難以駕馭，同時帶有一絲文藝的氣質感，簡單搭配白色T恤就很好看。

沁涼薄荷藍

望梅止渴，嚼薄荷解津，沁涼的Airwave薄荷藍更是降溫系不可或缺的必備色，尤其像萊恩葛斯林身上這一件是有點透膚的材質，別有令人遐想空間。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 芭比, 萊恩葛斯林, 穿搭

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