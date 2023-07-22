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3雙Y2K復古跑鞋超好搭　NIKE「小巴黎世家」、亞瑟士古銅新色必須擁有

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

復古運動穿搭熱潮有了Y2K的加持持續大勢，今年夏季勢必要來一雙帥氣的復古跑鞋撐起一身時髦風格吧？這次為大家整理幾款夏季重點復古運動鞋，有NIKE的全新鞋款、亞瑟士的新配色等，選一雙閉眼收都超好搭！

Y2K復古跑鞋推薦

NIKE

在眾多強勢聯名之後，NIKE又為大家送上了一雙復古新鞋款「Runtekk」，這雙承襲著老爹鞋的風格，卻多了不少流線輕盈感的鞋款，絕對是夏季必須鎖定的厲害角色，鞋身選用網眼面料打造，搭配上銀灰色皮革以及奶油白色的大底，更是被許多潮流人士暱稱為「小巴黎世家」，台幣3,600元的定價超好入手！

ASICS

說到復古跑鞋當然不能少了ASICS的GEL-KAYANO 14系列鞋款，近年大勢回歸之後，每每新配色一開賣就秒完售，在7月初開賣的古銅新色更是再度掀起搶購熱潮，奶油色鞋身細節搭配上漸層古銅色的Logo設計，絕對是舒適與流行感兼具的不敗款。

NEW BALANCE

由國民女神IU代言的NEW BALANCE近年可以說是熱賣鞋款不斷，而這款復古運動鞋款NB530很推薦給想入門Y2K穿搭的女生們，不僅有老爹鞋的復古感外型，帶點流線的楦頭也修飾腳型，設計有老爹鞋的胖胖感，卻不會太笨重，腳感也非常輕盈舒適，經典白銀色調也是非常百搭！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

時髦球鞋穿搭盤點，霓虹粉、小白鞋、老爹鞋...為夏日鞋櫃更新

New Balance「FuelCell能量勁技場」完美燃起大家的運動魂！跟著劉冠廷、Naomi、Morris一起穿上超強回饋能量的Propel v4跑跳！不衝這波體驗真的虧大了！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Y2K, 跑鞋, 球鞋, NIKE, 亞瑟士

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