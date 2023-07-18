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李敏鎬穿的小黑鞋必收！前Stussy設計師操刀品牌登台　熱門髒髒鞋買得到

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

由美國街頭潮流品牌STUSSY的前高級設計師Ant de Padovane與VANS前總經理Michael Jonte等人共同創立的鞋履品牌ARTICLE NO.，在台北NOKE忠泰樂生活開設首家概念店，直接引進品牌最熱門的髒髒鞋系列，連店裝設計都有超多亮點！

4人小隊創立ARTICLE NO.

在2015年成立的ARTICLE NO.由美國街頭潮流品牌STUSSY前高級設計師Ant de Padovane、美國休閒鞋履品牌Creative Recreation前創意總監Josh Willis、VANS前總經理Michael Jonte與製作人Jacob四人共同創立，在豐富的美式潮流、休閒背景之下，打造充滿懷舊風格又饒有新意的街頭特色鞋款，其中以髒髒鞋最為受到注目。

名人也穿上ARTICLE NO.

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雖然品牌成立的時間不到十年，新潮又有創意的鞋款設計已經擄獲許多名人的心，像是韓國演員李敏鎬、國民男友尚恩曼德斯（Shawn Mendes），都在個人的社群平台上分享過穿著ARTICLE NO.的私服照。

台灣首間概念店超有特色

ARTICLE NO.在台灣開設的首間概念店就位在NOKE忠泰樂生活館內，在裝潢設計上以上世紀90年代美國西海岸餐吧的風情為靈感，將胡桃木餐台，二手復古皮質沙發、電視機加入其中，在搭配未來感的金屬陳列架與白熾燈，與大片的草綠色地毯，呈現自由、悠閒的美式風格；更將「BLOSSOMING FROM GROUNDS」作為開幕主題，以品牌標誌的AMERICANO美式髒髒系列使用咖啡渣製作的手法，在店鋪內設置咖啡渣製成的盆栽及鮮花，傳達「花朵從咖啡渣中盛放」的意涵。

ARTICLE NO.必收鞋款

AMERICANO美式髒髒系列作為ARTICLE NO.的經典系列，鞋身上髒髒的細節製作上以回收咖啡渣結合環保染料並反覆水洗，透過與鞋子表面不斷相互磨擦打造出自然的仿舊紋理，讓鞋身上的縫線設計及細線流蘇鬚邊皆不盡相同，每一雙鞋都是獨一無二，也是很推薦入手的鞋款。

還有一款被暱稱為漢堡鞋的超可愛復古運動鞋系列，看來蓬鬆、Q彈的胖胖鞋身，靈感源自於美國洛杉磯的快餐文化，以漢堡的飽滿圓潤的外型為鞋身設計，除了有百搭的白色款之外，還有橄欖綠、天空藍的色系，鞋跟處還有童趣的小花圖樣點綴。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, ARTICLE NO., 髒髒鞋

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