安格斯12星座一周運勢7／17-7／23　雙子閒言閒語多、天蠍為愛傷神

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

多重行星在七月上旬先後就定位，這周開始進入了星座各自的療癒適應期，對牡羊座來說此時顯然屬於一個與自我好好相處的過渡期，得花更多心思以平和、理性的態度面對生活中不公不義的事，學著與自我和解，當你懂得掌控自己的情緒，身邊的小確幸也就多了。單身者有桃花跡象，會遇到有人示好，有希望譜出一段新戀情。

金牛 4.21~5.20

水星及火星帶來一波不穩定的效應，金牛座這周運勢忽晴忽雨，高低起伏特別明顯，這段時間別被種種變化牽著走，任何大小事都需要你更果斷、更務實的判斷。此時感情的重點全在另一半身上，不論是心上人或是情人，你的情感深受對方影響，互動時得少一點戲謔及白目話語，兩人衝突可以少一點，感情會更進一步。

雙子 5.21~6.20

步入七月的雙子只有更忙碌更心煩，雖然人際宮、錢財宮都有吉星駐守，也不乏桃花、偏財運。不過此時人際之間關於你的八卦流言、閒言閒語滿天飛舞，雜事紛呈的狀態將大大削弱你好運的力道，與其靠運氣不如靠自己，擴展自己的人脈，不論你選擇做任何事，雙子最終都能透過同儕的力量得到前進的動力和堅持。

巨蟹 6.21~7.21

近期可以加強關注投資、理財方面的議題，一年之中巨蟹座需要先檢視自己長期以來的收入存款狀況，再大膽鎖定適合投資的標的，太陽本命、水星進入財宮之下，錢財收入雖然有轉機但也不能忽視隱藏其中的危機。單身者感情頗為平淡，而有伴的巨蟹座，這周會跟情人花不少時間待在家裡，享受居家的生活和樂趣。

獅子 7.22~8.22

海王星逆行的星體效應在這周釋出了更多的影響，特別是獅子座面對人群就像一尾大活龍，一旦獨處在家，又可能像是自閉症上身，遇到什麼不如意都可能往心裡去，完全是外表兇悍內心玻璃的紙獅子。與朋友、情人之間感情慢慢發酵、增溫。單身者與心上之人緣分不淺，透過工作或興趣上的共同點，能將彼此距離拉得更近。

處女 8.23~9.22

火星帶來的反應力持續發酵，處女座這周得拿出最強大的冷靜力，臨危不亂、處變不驚是你近期的座右銘，這段時間感情岌岌可危，正在萌芽暧昧中的感情，默默的變成了若有似無的曖昧，雖然有點倒退嚕，但反而讓你可以有更多自己的時間和空間重新思索這段感情初衷，比起火星下彼此的硬碰硬，倒不如各退一步創造距離美感。

天秤 9.23~10.22

燠熱的天氣下天秤座就算內心有千千萬萬個想要休息的自己，但最終仍接下連連考驗，從上周星星位移後，這周的你會有許多需要花時間、精力完成的任務，事情又多又繁瑣，很可能會因此手忙腳亂，建議你事情再亂也記得要按部就班一件一件來，桃花運正在逐步上揚，算是本周單身天秤的小亮點。

天蠍 10.23~11.22

熱浪一波波之下，這周天蠍座好運壞運紛呈，在未來的一周將出現許多高低起伏，甚至面臨一些戲劇化的變化，例如劈腿或被劈，喜歡上不該喜歡的對象，好友介入感情中等等，這對於天生就比較容易受傷的天蠍座來說，想不為愛傷神都難，所幸此時也是你工作起飛期，不如收拾起感情的傷懷，化悲憤為力量向錢進。

射手 11.23~12.21

雖然持續有許多讓你忙碌讓你累的事情，不過走到了七月對射手來說內心存在的茫然感，將像是沉甸甸的擔子般緊緊壓在你肩頭，想法卡住時，與其一直鑽進莫須有的牛角尖，不如多找朋友聊聊、好好梳理事情的原委。這段時間若一直找不到答案，不如問問看得清明的旁觀者，讓別人給你一些意見，心踏實了才能更踏實的工作。

摩羯 12.22~1.19

水星、火星一正、一負抵銷了兩者的牽制與影響，也意外讓摩羯這周可以不必心事重重扛著種種責任、壓力，反倒適合放鬆一點，花更多時間在自己喜歡的事情上，這周有對象的摩羯，感情還只能朝著地下發展，不太能公開或是給其他人知道。單身者在沒把握前，就算遇到喜歡的對象，也只能默默在心中暗戀。

水瓶 1.20~2.18

人群中總愛往邊緣跑的水瓶，這周多了水星與火星的相位加持，就算自己沒什麼意願，也會很莫名的被大家推到一個十分核心的位置，說話行動都充滿了影響力。而這段時間感情上的不期而遇將成為你生活中美妙的小確幸，單身者別預設太多立場，自然能有意想不到的神展開！有對象者距離則有些遙遠，就算對方近在眼前你也未必知道他內心的想法。

雙魚 2.19~3.20

金星助旺了雙魚人際、財運與愛情的表現，可說是這周裡的超級星星，帶來十分關鍵的影響。此時感情上彩蛋、驚喜連連，身邊很可能出現讓你心動的對象，而且是讓你想要認真看待的對象，嚮往自在的雙魚則可能被愛情緊緊地擄獲。已有情人的，這段時間也興起了定下來的念頭，感情進入更為穩定甜蜜的階段。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●《美麗佳人》2023七月星座運勢：雙子迎來偏財運，雙魚金逆事倍功半

● 2023下半年生肖流年運勢！屬虎恐捲入三角戀、屬蛇努力會被看見、屬猴切忌太懶散