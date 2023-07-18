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布萊德彼特古董錶上手帥翻溫網　狂愛同款運動錶新舊作全收

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▲▼溫網場邊明星布萊德彼特, 亞莉安娜 。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊德彼特欣賞溫布頓男單決賽，手腕上的江詩丹頓古董錶成為焦點。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

英國時間16日登場的2023溫布頓網球錦標賽男單決賽，不僅西班牙20歲小將艾卡瑞茲（Carlos Alcaraz）粉碎36歲塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）5連霸夢想成為全球話題，場邊星光熠熠也引起熱議，特別是在此注重服儀的大滿貫賽事，觀賽明星們無不精心打扮，好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）被眼尖的錶迷發現，他戴著江詩丹頓（Vacheron Constantin）超夯的222精鋼古董錶，市價超過340萬元。

▲▼ 江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲布萊德彼特所戴的江詩丹頓創立222周年推出的222精鋼腕錶。（圖／江詩丹頓提供）

▲▼ 江詩丹頓 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓去年推出的Historiques 222腕錶被稱為「最強復刻」。（圖／江詩丹頓提供）

身穿藍色Polo衫、戴著飛行員太陽眼鏡的布萊德彼特，帥氣現身溫網球場立刻引起騷動，他無論喝水或鼓掌，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，手腕上的銀色錶款也吸睛，為江詩丹頓於1977年慶祝品牌創立222周年之際，發表由設計師Jorg Hysek設計的型號222精鋼腕錶，開啟高級運動錶傳奇，有趣的是他不僅收藏此傳奇古董錶，連去年發表的復刻款也沒錯過，日前現身一級方程式賽車的「英國大獎賽」（British Grand Prix）賽場，即戴著被稱為「最強復刻」的18K金Historiques 222腕錶。

▲▼溫網場邊明星布萊德彼特, 亞莉安娜 。（圖／達志影像／美聯社）

▲今傳出離婚消息的美國流行樂小天后亞莉安娜（戴白帽者）日前現身溫布頓男單決賽，她的後排拿飲料者為Angelababy。（圖／美聯社）

而今日傳出和豪宅不動產經紀人Dalton Gomez離婚的美國流行樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande），也是溫網男單決賽的座上賓，當天她已沒戴婚戒，和比鄰而坐的英國男星喬納森拜利與「二代蜘蛛人」安德魯加菲有說有笑，她的後排則坐著大陸女星Angelababy（楊穎），他們都是應美國時尚品牌Ralph Lauren之邀觀賽，所穿的服裝也全出自Ralph Lauren，完美示範參加溫布頓網賽的優雅穿搭。

►布萊德彼特235萬金錶洩巨星品味　江詩丹頓夯錶排隊才買得到

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關鍵字：

溫布頓, 布萊德彼特, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Ralph Lauren, Angelababy, 亞莉安娜

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