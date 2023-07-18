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梅西戴622萬「錶王」女錶風光加盟　彩虹圈閃爆

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▲▼ 梅西 。（圖／路透社）

▲梅西轉戰美國足球大聯盟的邁阿密國際，在加盟儀式上戴PP Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹腕錶吸睛。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

足球圈近期大事是阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）轉戰美國足球大聯盟（MLS）的邁阿密國際，合約至2025年到期，球隊特別為他舉辦盛大的加盟儀式，他在此重要時刻選戴「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）第一款為女性推出的自動上鍊計時碼錶—Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹腕錶，繽紛設計反映他的雀躍心情，定價約6,227,000元。

▲▼ PP彩虹錶 。（圖／公關照）

▲PP第一款女性計時碼錶Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹腕錶，約6,227,000元。（圖／Patek Philippe提供）

▲▼ PP彩虹錶 。（圖／公關照）

▲PP Ref. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹腕錶隨錶附米色錶帶。（圖／Patek Philippe提供）

梅西收藏錶款無數，倒是第一次戴女錶亮相，他所戴的PP ef. 7968/300R-001 Aquanaut Luce彩虹腕錶，是休閒風格的Aquanaut系列首款計時碼錶，也是品牌第一只女性計時碼錶，但近期時尚圈穿搭無性別界線，梅西依然戴上華麗無比的彩虹錶吸睛，錶圈共鑲嵌40顆如彩虹色調排列的彩色藍寶石與鑽石，時標也點綴與錶圈相呼應的寶石，隨錶附紅色、米色與白色3款複合材質錶帶，展現年輕活力。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢與維多莉亞貝克漢帶著兒女參加加盟儀式，歡迎梅西加入球隊。（圖／翻攝davidbeckham IG）

在加盟儀式上，球隊老闆馬斯（Jorge Mas）親自送上了10號球衣給梅西，老闆之一的貝克漢（David Beckham）也帶著老婆維多利亞貝克漢與兒女，一同上台歡迎梅西加入邁阿密國際，期待梅西能為球隊帶來新氣象。

▲▼ 梅西 。（圖／路透社）

▲球隊送上10號球衣給梅西。（圖／路透社）

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關鍵字：

梅西, 貝克漢, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

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