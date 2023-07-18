新光三越APP餐廳訂候位擴大服務　再增百貨館外107家餐廳

▲新光三越skm eats擴大更多館外餐飲。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越百貨今（7／18）宣布，旗下餐廳訂候位系統再增加「百貨館外」107間，意即新光三越會員可透過專屬APP，也可訂到百貨外的107間餐廳，包括詹記麻辣火鍋、燒肉名門赤虎、小倉屋鰻魚飯等熱門餐廳也都在列，預計2024年中南部也將陸續提供商圈訂位，擴大百貨會員服務的趨勢也日漸成形。

餐飲從10年前在百貨業績佔比已達前三，因疫情逐漸過去，百貨餐飲業績近幾月也呈現「報復性回流」，新光三越今年上半年餐飲業績成長超過30%，是成長幅度最高的業種，也帶動來客數的成長，其頗具口碑的訂候位系統也有助攻，據統計超過30%的來客均使用訂候位系統。

新光三越skm eats從2018年在南西商圈開啟館外合作，其貳樓每月超過600筆訂後位、義大利餐廳螺絲瑪莉、娘子家咖啡也是熱門選項，表現均佳，由於透過新光三越APP訂位「棄單率」僅3%、且訂位後到店來客比率高達90%，比一般訂位現身率比例高，新光三越開始與「館外餐飲」加強合作，在南西、信義、台北車站與天母4大商圈擴大可訂位餐廳。

新增店家包括詹記麻辣火鍋、熱炒2.0版創意台菜餐廳筷炒、小倉屋鰻魚飯Kokuraya、TUTTO Fresco翡冷翠義式餐廳、草原風蒙古火鍋、西班牙餐酒館AN58西班牙創意料理，與台北喜來登大飯店6家餐廳、米其林星級鐵板燒—THE UKAI TAIPEI，以及王品集團、瓦城泰統集團旗下品牌街邊店等。

▲號稱台北最搶手的西班牙餐酒館AN58西班牙創意料理。（圖／業者提供）

業者表示，即起至8／31使用skm eats美食地圖預訂商圈餐廳並入座消費，即可獲得LINE集點活動點數1點，累計3點就可兌換skm points 300點。此外，透過skm eats美食地圖訂位到商圈指定餐廳用餐並出示新光三越會員，可享加碼禮如：價值80元的筷炒贈指定甜點、翡冷翠義式餐廳價值180元的「黑松露起司薯條」、古記雞贈主廚價值200元的私房小菜、AN58西班牙創意料理獨享9折優惠等優惠。

近期環球購物中心（Global Mall）也有多間分店美食齊發，在7至8月共有全新10家餐飲及娛樂休閒品牌，板橋車站店迎來韓國市佔第一的「橋村炸雞」、網購高人氣「抱歉菠蘿」都是全台首發，南港車站店則引進日系手搖飲店「外婆的茶屋」，也是百貨首店，以及結合機甲戰車、餐飲新型態的「MONEY JUMP親子餐廳」話題十足。屏東店則有主打個人燒肉的「燒肉老大」百貨首店進駐。

主打今川燒的手搖飲店「外婆的茶屋」從三重路邊攤起家，近期也在於南港車站B1登場，開幕以來排隊人潮不斷，今川燒有10多種甜鹹口味可選，更推出三款南港限定口味，包括芝麻蔥鹽、古早味蘿蔔絲、芝麻肉餅，鬆綿厚實的餅皮最適合當下午茶，夏日再推限定今川聖代系列，包括「今川燒糰子聖代」、「今川布朗尼聖代」、「今川大無敵聖代」，顏值爆表。

屏東店則在8月中開幕「燒肉老大」百貨首店進駐，主打個人燒肉，同時還提供沙拉吧、飲料吧，想吃燒肉不用揪朋友也能吃，個人套餐300元起，除了個人座位，也設有多人座席，無論是一個人或是親友聚餐，都能好好放鬆享受美食時光。

環球購物中心表示，今年上半年整體業績、人潮大幅攀升，較去年同期增長近35%，遠遠超越2019年疫情前，其中餐飲業種更為成長最多的業種之一達30%，加上現在正逢暑假，7月以來業績成長超過20%，其中餐飲業績更大幅攀升，成長達30%，緊接著暑假期間更有多個全台首店或百貨首店餐飲品牌進駐，預計將更帶動餐飲業績大躍進。

因應數位消費行為，Global Mall環球購物中心也持續推廣APP功能，針對親子客，提供預約一條龍服務，從活動預約、親子車位、餐廳預約，甚至可以綁定車號以點數折抵停車費；另因有多家車站店，針對通勤客、旅客，不僅首創大眾運輸時刻查詢，便利查詢高鐵、台鐵及捷運時刻表，更合作高達14種行動支付，成為最多行動支付的百貨商場，目前APP下載數已達近百萬。