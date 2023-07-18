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Haerin戴Dior珠寶青春無敵　髮型撞同團成員Hanni

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▲▼NewJeans成員Haerin以Dior品牌大使身分，演繹Rose des Vents珠寶 。（圖／公關照）

▲南韓女團NewJeans成員Haerin以Dior品牌大使身分，演繹Rose des Vents珠寶。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

BTS防彈少年團師妹團NewJeans由南韓籍的MINJI、Haerin、HYEIN，以及越澳籍的Hanni、韓澳籍的DANIELLE等5位年紀不到20歲的女孩組成，剛出道就分別拿下一線精品品牌代言，被稱為「怪物新人女團」。17歲的Haerin擔任Dior品牌大使，近日演繹Rose des Vents系列新款珠寶，款款繽紛的設計以疊戴方式呈現，盡顯青春魅力。

▲▼NewJeans成員Haerin以Dior品牌大使身分，演繹Rose des Vents珠寶 。（圖／公關照）

▲Haerin戴的Dior Rose des Vents玫瑰金粉紅蛋白石鑽石耳環為最新設計，未定價。

靈感來自於迪奧先生童年所居住別墅Granville的花園圖騰的Rose des Vents系列珠寶，以金質圓珠圍繞著點綴八芒星圖案的圓章設計著稱，帶有幸運與守護之意且好搭配，成為Dior熱賣的生活珠寶之一，由Haerin示範的新作為疊加的雙圓形耳環，搭配如黑瑪瑙、珍珠母貝、孔雀石或粉紅蛋白石等多樣化的彩色組合，活潑亮眼，完美符合Haerin散發的年輕氣息。

▲▼NewJeans成員Haerin以Dior品牌大使身分，演繹Rose des Vents珠寶 。（圖／公關照）

▲Haerin佩戴Dior最新的Rose des Vents黃K金珍珠母貝鑽石耳環，405,000元。

同為NewJeans成員的18歲Hanni，則是Gucci全球品牌大使，近日官方IG也釋出她抱著Gucci Horsebit 1995包款入鏡的最新廣告，有趣的是她與Haerin拍攝Dior珠寶形象照髮型極為相似，都是妹妹頭瀏海兩側留下兩道長髮絲，後面則紮起看似亂亂的髮髻，讓人好奇髮型師是否為同一人。

▲▼ Hanni在Gucci最新廣告示範Horsebit 1995包款。 。（圖／翻攝IG）

▲NewJeans成員Hanni在Gucci最新廣告示範Horsebit 1995包款。（圖／翻攝newjeans_official IG）

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關鍵字：

Haerin, NewJeans, Dior, Gucci, Hanni

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