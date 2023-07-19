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戀愛腦星座Top 3 ！　第一名太單純相信承諾，墜入愛河就拉不回

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG）

▲3大超級「戀愛腦」星座，墜入愛河絕對逃不出甜言蜜語 。（圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

許多人生性浪漫，只要墜入愛河，就很有可能被甜言蜜語迷惑，完全不顧慮實際因素，甚至可能為了另一半的一句話就拋下一切，簡直是戀愛大過天，以下就公開戀愛腦星座Top 3 ！

Top 3 雙魚座

雙魚座的「戀愛腦」是出了名，經常被另一半隨口的承諾所欺騙，且不多加思考，認為戀愛就是永恆不變的，甚至會為了成全對方而付出許多代價，雙魚總會在每一次受傷過後重新站起來，又一次奮不顧身相信愛情，完全是沒有愛情不能活的星座，一旦開啟戀愛模式誰也無法阻擋。

Top 2 巨蟹座

巨蟹座一直以來就是只聽甜言蜜語的星座，他們對於眼前的人沒有觀察力，就算有千百個不該繼續的理由，巨蟹也會憑著自己的內心決定一切，甚至還會上演一連串小劇場，想著這些甜言蜜語來腦補對方有多麼完美，等到該抽身的時候，一切都太晚了。

Top 1 牡羊座

牡羊座之所以逃不出戀愛腦，都是因為對於感情的歷練太少，他們會把「直來直往」當成自己的保護色，看似和許多異性都很要好，其實單純的心思超乎想像，根本像是小孩子一般的稚嫩，當然戀愛降臨時就會立刻被洗腦成功，只有真正去經歷傷口，才會記得疼痛。

► 最獨立星座Top 3 ！　第一名不願成為附屬品，再累也只靠自己

關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 巨蟹座, 牡羊座

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